' L' impossibile è possibile' | Sabrina a La Vita in Diretta | storia d' amore con Davide

Il confronto impossibile : iPhone X vs Canon M100. Chi vincerà? : DPReview ha confrontato la fotocamera dell’iPhone X contro la mirrorless Canon M100 ed il risultato non è scontato come può sembrare. Vediamo i risultati iPhone X sfida la mirrorless Canon M100. Vediamo com’è finita e qual’è la migliore DPReview confronta le fotocamere dello smartphone iPhone X di Apple e la mirrorless M100 di Canon andando a confrontare […]

Problemi Fortnite del 27 gennaio - nuovamente impossibile accedere : la situazione : Una serie di giornate assolutamente da dimenticare per Fortnite, il titolo gratuito targato Epic Games che consente ai giocatori di sfidarsi in vere e proprie Battle Royale all'ultimo sangue, ma che nelle ultime settantadue ore sta portando alla luce numerosissime problematiche che impediscono al gran numero di giocatori di prender parte alle partite online. Le segnalazioni sul sito DownDetector seguono un andamento assolutamente ...

'Nulla è impossibile' - Behgjet Pacolli racconta in un libro la sua vita : Un Paese di cui è stato presidente per un mese e che ora rappresenta in giro per il mondo come ministro degli Esteri. La politica è la sua grande passione: 'Ho sempre fatto politica e oggi sono una ...

Deepfake - arrivano i video porno falsi con celebrità e amiche : presto impossibile capire quali sono veri : C'è un nuovo fenomeno che promette di sconvolgere il mondo della pornografia. Sta crescendo a dismisura la quantità di video per adulti realizzati grazie all'intelligenza artificiale, usando il volto di personaggi famosissimi del cinema e della tv con un risultato a dir poco strabiliante. L'elemento

Presidente Figc : l'ultima occasione per un accordo.... impossibile : Venerdì a Milano l'assemblea della Serie A. Le posizioni dei tre candidati. Tavecchio replica a Malagò

Boeri : 'Pensioni - promesse da marinaio : impossibile andarci prima senza prendere di meno' : Nel confronto politico sulle pensioni si sentono molte 'promesse da marinaio'. Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri , a proposito del fatto che nel nostro paese c'è una bassa consapevolezza sul ...

Multe - a Como gli svizzeri non pagano : 'Debiti per 300mila euro - impossibile recuperarli' : Gli svizzeri precisi e rispettosi delle regole? Solo nel territorio elvetico, a quanto pare. A Como , infatti, ci sono diverse Multe per infrazioni stradali compiute da auto con targa svizzera che non ...

Gentiloni : 'impossibile governo dei 5 Stelle' : L'altro grande terreno su cui si svolge la polemica politica è l'applicazione della "flat tax", la tassa fissa al 23% che dovrebbe disincentivare l'evasione e restituire crescita economia al nostro ...

Mobilità elettrica - Spessotto : 'impossibile utilizzare fondi a causa inerzia del governo' : Approfondimenti Spessotto (M5S): 'fondi per Mobilità sostenibile, Treviso esclusa dai finanziamenti' 22 novembre 2017 'H Campus, allo screening Via solo un progetto parziale: tentativo di eludere le ...

Gentiloni gela i Cinque Stelle : "Un loro governo è impossibile - non hanno i numeri" : Coi toni miti che lo contraddistinguono, il premier Paolo Gentiloni "gela" il Movimento 5 Stelle. "Penso che il rispetto agli elettori del Cinque Stelle sia dovuto. Ma penso anche che la possibilità che il...

Gentiloni 'Un governo M5s impossibile - non hanno in numeri. Berlusconi non riuscirà ad arginare il populismo leghista' : Non c'è possibilità che il Movimento 5 stelle arrivi a guidare il governo. È la netta presa di posizione che il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, affida a un'intervista al Foglio, in edicola ...

M5s - Gentiloni : a me non spaventa - è impossibile vada al Governo : Roma, 21 gen. (askanews) 'Penso che il rispetto agli elettori del Cinque stelle sia dovuto. Ma penso anche che la possibilità che il Movimento 5 Stelle arrivi a guidare il Governo non ci sia. ...

Trasacco - scontro sugli scrutatori. Attacco della minoranza : con il sindaco è impossibile dialogare : ... non si è intrapresa nessuna azione per "aprire" le sedute del consiglio comunale a tutta la cittadinanza (ad esempio con la diretta streaming). Dal punto di vista dei contenuti la nostra attività ...