' Lettera per il Mediterraneo' ai governanti | servono risposte concrete per lo sviluppo

Lettera aperta di FI al presidente del Consiglio - Paolo Gentiloni : Prima di tutto, non erano novità perché erano già state proposte e attuate iniziative favorevoli alla crescita dell'economia. E quanto alla cosiddetta "flessibilità", vantata come merito proprio dal ...

Elon Musk ha preso alla Lettera The Walking Dead : vende lanciafiamme "per quando ci sarà l'apocalisse di zombie" : Le auto senza guidatore prima. Space X poi. E ora la nuova avventura: i lanciafiamme. Elon Musk ne vende per 4 milioni di dollari: in poche ore i lanciafiamme di 'The Boring Company, una delle società che fa capo al miliardario visionario, ne ha venduti 8.000.Un traguardo che Musk celebra su Twitter: ne sono stati già venduti 1.000, ne restano solo 19.000" è stato il primo cinguettio di Musk lanciato nella notte fra il 27 e ...

La Lettera che il primogenito di Nunzia Maiorano le ha scritto per il funerale : Il primogenito di Nunzia Maiorano, Giuseppe, durante il funerale della madre, ha letto una lettera per chiederle di perdonarlo e per darle un ultimo saluto. La lettera conteneva parole davvero strazianti e molto commuoventi verso la madre che è stata uccisa dal marito a causa di una lite....Continua a leggere

Nanga Parbat live - la struggente Lettera della moglie di Tomek - Gli aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio : É il dolore di Anna Soska , la moglie dello scalatore Tomek Macwiewicz , uno dei protagonisti della drammatica vicenda di cronaca che sta scuotendo il mondo in questi giorni. Gli alpinisti Macwiewicz ...

Frasi San Valentino 2018 : Auguri di Buon San Valentino per Lettera d’amore - messaggi e biglietti : Se anche voi allora avete intenzione di rendere memorabile la Festa di San Valentino del 2018, provate a dare uno sguardo alle idee di messaggini augurali o Frasi romantiche che potrete interpretare a modo vostro e personalizzare come meglio credete, ovviamente rilasciando al vostro innamorato o alla vostra innamorata, un ricordo indelebile per la festività che viene. Buon San Valentino Amore Mio: Frasi e idee per un biglietto ...

Venezia : Albergatori a scrivono Lettera di scusa per quanto successo ai 4 turisti giapponesi : Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - L’Associazione Veneziana Albergatori dopo aver proposto ai 4 turisti giapponesi di tornare a Venezia per un soggiorno gratuito di due notti in un hotel di lusso a 4/5 stelle ha inviato ieri una lettera di scuse all’ambasciatore del Giappone a Roma e per manifestare lo

Premio Letterario Verbania For Women. Ancora due settimane per partecipare : termine per le iscrizioni sabato 10 febbraio 2018 : Per iscriversi e per tutte le informazioni https://goo.gl/FwYFD6 Il Premio, alla terza edizione e realizzato con la collaborazione dell'associazione "Apevco", è dedicato al mondo femminile, con il ...

Firenze Mare - il ‘gioco Letterario’ di Simone Innocenti è una dichiarazione d’amore per il capoluogo toscano : Lo sapevate che Firenze è una città di Mare? Vi spiega il perché, il “come diavolo…”, il “ma da quando?”, Simone Innocenti, giornalista del Corriere Fiorentino, nel suo secondo libro, Firenze Mare (Giulio Perrone editore). Sorta di gioco letterario austero e creativo, partitura ritmica free jazz, excursus geografico e storico dalla direzione urbana impossibile. Un esercizio di stile alla Raymond Queneau – Connaissez-vous Florence (Mer)? –, guida ...

Crollo Torre Annunziata - duemila firme per l'appello di don Ciro Cozzolino : 'Ora Lettera a Mattarella' : Torre Annunziata - 'La lettera aperta che a dicembre rivolsi al Presidente Mattarella, chiedendogli più impegno per una legge che, finalmente seria e coscienziosa, in Italia certifichi la sicurezza di ...

Gentiloni-Macron - Lettera incarico per 'Trattato Quirinale' : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno inviato al Gruppo dei saggi che sono stati chiamati a lavorare sulla definizione del "Trattato del Quirinale" ...

La Lettera del fidanzato di Dolores : "Sono perso. Era l'amore della mia vita" : 'La mia amica, la mia partner, l'amore della mia vita se n'è andata'. Sono queste le parole che ha usato il fidanzato di Dolores O'Riordan per descrivere la sua sofferenza. Era proprio con il cantante ...

Roberta Ragusa : la Lettera anonima a "Chi l'ha visto". "Indagate sul suicidio del dipendente del cimitero - tormentato per la scomparsa di Roberta Ragusa" : Una lettera anonima potrebbe aiutare a scrivere un nuovo capitolo nella vicenda di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 in provincia di Pisa e per il cui omicidio è stato condannato a 20 anni di reclusione il marito, Antonio Logli. Alla redazione del programma di Rai Tre "Chi l'ha visto", infatti, è arrivata una lettera che chiede di indagare su di un uomo poi suicidatosi nel 2016, sulle rotaie della linea Pisa-Lucca, che ...

Toscana - concorso Letterario per 80 anni Aeronautica Militare : Firenze, 17 gen. (askanews) In occasione dei festeggiamenti per celebrare gli 80 anni di presenza dell'Aeronautica Militare sul territorio toscano, l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA ...

ALESSANDRA AMOROSO - E' MORTO IL SUO CANE/ La Lettera : “Buddy - ci rincontreremo e sarà per sempre” : La cantante ALESSANDRA AMOROSO ha condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram un ricordo riguardante il suo CANE Buddy che non c'è più.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:30:00 GMT)