Lettera dell' A D di askanews ai dipendenti

Nanga Parbat live - la struggente Lettera della moglie di Tomek - Gli aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio : É il dolore di Anna Soska , la moglie dello scalatore Tomek Macwiewicz , uno dei protagonisti della drammatica vicenda di cronaca che sta scuotendo il mondo in questi giorni. Gli alpinisti Macwiewicz ...

Caso Benusiglio - la Lettera dell’ex fidanzato : “Con la morte di Carlotta non c’entro nulla” : Caso Benusiglio, la lettera dell’ex fidanzato: “Con la morte di Carlotta non c’entro nulla” Marco Venturi scrive a “Quarto Grado” Continua a leggere L'articolo Caso Benusiglio, la lettera dell’ex fidanzato: “Con la morte di Carlotta non c’entro nulla” sembra essere il primo su NewsGo.

Caso Benusiglio - la Lettera dell'ex fidanzato : 'Con la morte di Carlotta non c'entro nulla' : Nel corso della puntata di " Quarto grado " in onda venerdì 26 gennaio, Gianluigi Nuzzi e i suoi ospiti sono tornati sul delitto di Carlotta Benusiglio , la stilista 37enne trovata impiccata a un ...

Riesplode la bufala Burundanga : tutto sulla Lettera di Raffaele Rizzo della Guardia di Finanza : Torna un altro classico intramontabile in queste ore nelle solite catene o all'interno di messaggi massivi, visto che oggi 27 gennaio non posso non portare alla vostra attenzione la cosiddetta bufala Burundanga, con relativo coinvolgimento non solo della Guardia di Finanza, ma anche del fantomatico Brigadiere chiamato Raffaele Rizzo. Cerchiamo dunque di capire di cosa si tratta, per individuare la non veridicità del messaggio in questione. Si ...

Google celebra Virginia Woolf - una delle principali figure della Letteratura del XX secolo : Virginia Woolf, scrittrice, saggista e attivista britannica, viene celebrata nel giorno della sua nascita dal celebre motore di ricerca Google con un delicato ed elegante doodle. Nacque a Londra il 25 gennaio 1882, ed è considerata una delle principali figure della letteratura del XX secolo Le sue opere più famose comprendono “La signora Dalloway” (1925), “Gita al faro” (1927) e “Orlando” (1928). I suoi lavori ...

Regeni - Egitto : “Falsa Lettera servizi sull’arresto dell’italiano” : Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” La Procura generale de Il Cairo ha definito “totalmente contraffatta” la missiva attribuita ai vertici dei servizi segreti locali in cui si farebbe accenno al presunto arresto del ricercatore ucciso nel 2016 Continua a leggere L'articolo Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” sembra essere il ...

Alla vigilia della Bce arriva Lettera Draghi su euro e petrolio. Intanto Ombudsman insiste : si dimetta dal G30 : In attesa della prima riunione della Bce del 2018 che si terrà domani, giovedì 25 gennaio, è lo stesso numero uno della banca centrale, Mario Draghi, a fornire qualche anticipazione, pubblicando una ...

Davos - la Lettera di Papa Francesco al World Economic Forum : "I robot siano al servizio dell'uomo" : Nella lettera, indirizzata al presidente esecutivo del World Economic Forum Klaus Schwab che quest'anno ospitera' un numero record di leader politici incluso il presidente Usa Donald Trump, Papa Francesco si sofferma sulle ricorrenti crisi finanziarie che hanno creato nuove sfide e problemi per i governi, "come la crescita della disoccupazione, l'aumento di varie forme di poverta', l'allargamento del divario socio-Economico e nuove forme di ...

Ecco come cambierà la popolazione globale nei prossimi anni : l’Europa dell’est sta Letteralmente scomparendo [DATI] : Si prevede che la popolazione globale crescerà fino a 10 miliardi di persone entro il 2050, con la popolazione africana che raddoppierà in quel periodo e 5 dei 6 continenti abitati del mondo che cresceranno significativamente. Ma questa crescita tralascerà l’Europa orientale. La regione, infatti, sta riducendosi rapidamente. Secondo le Nazioni Unite i 10 Paesi che si stanno riducendo più velocemente sulla Terra si trovano in Europa orientale. Il ...

La Lettera del fidanzato di Dolores : "Sono perso. Era l'amore della mia vita" : 'La mia amica, la mia partner, l'amore della mia vita se n'è andata'. Sono queste le parole che ha usato il fidanzato di Dolores O'Riordan per descrivere la sua sofferenza. Era proprio con il cantante ...

"Auguri Lellè - oggi compi 50 anni. Continueremo a cercarti". Nella Lettera della mamma di Emanuela Orlandi c'è tutto l'amore per la figlia : "Ti abbiamo cercato per tutti questi anni e Continueremo a cercarti. Non smetteremo mai. Non ci arrenderemo mai. Finché avremo forza, finché avremo fiato, finché avremo vita, tu sarai sempre il nostro primo pensiero".Lo scrive, Maria Pezzano Orlandi, madre di Emanuela Orlandi, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, nel giorno del cinquantesimo compleanno di Emanuela, scomparsa a Roma 35 anni fa in circostanze ...

"Che bello il mondo che verrà. E sarà merito della Letteratura" : Nel ritratto, il comandante Sir John Franklin, già governatore della Tasmania e tra i fondatori della Royal Geographical Society, ha il braccio destro sul fianco, lo sguardo audace, e due torrioni di ...