Lega : Salvini - inchiesta fondata su nulla : ANSA, - ROMA, 30 GEN - "L'inchiesta di Genova è fondata sul nulla e come altri ricorsi finirà nel nulla". Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti risponde a chi gli chiede di ...

Pensioni - Salvini : su abolizione Fornero passa linea Lega - le novità Video : Prosegue senza sosta la discussione politica sulla riforma Pensioni. L'abolizione o meno della legge Fornero continua ad agitare la coalizione di centrodestra. Il leader della Lega #Matteo Salvini torna oggi a replicare al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. La questione previdenziale rimane dunque tra i temi più discussi della campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo prossimo, quando gli italiani saranno chiamati alle ...

Matteo Salvini - Lega indagata per riciclaggio : fango elettorale dei giudici? : A 32 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo la procura di Genova ha aperto un'inchiesta per riciclaggio sulla Lega . L'indagine, di cui dà notizia questa mattina il quotidiano genovese Secolo XIX ...

Fiano (PD) : Lega indagata per riciclaggio - che dice Salvini? : Roma– Di seguito le dichiarazioni di Emanuele Fiano, parlamentare del Pd. “La Lega indagata per riciclaggio. Matteo Salvini ha qualcosa da dire? Non fossero bastate... L'articolo Fiano (PD): Lega indagata per riciclaggio, che dice Salvini? su Roma Daily News.

Lega - a Genova aperta inchiesta per riciclaggio dei rimborsi-truffa durante le gestioni di Maroni e Salvini : durante le gestioni di Roberto Maroni e Matteo Salvini la Lega ha incamerato, riutilizzato e messo al sicuro dai sequestri con vari artifici i rimborsi-truffa ottenuti da Umberto Bossi e dal tesoriere Francesco Belsito. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, è questa l’ipotesi della Procura di Genova che ha aperto un’inchiesta per riciclaggio sul Carroccio. L’indagine, al momento a carico di ignoti, nasce dall’esposto ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi non tradirà i patti con la Lega e il premier lo indico io' : ' Vinciamo noi e il premier lo indica la Lega . E non siamo noi a dover dare garanzie alla Ue. Sono i burocrati di Bruxelles che devono scusarsi con gli italiani. Per le quote latte e mille altre cose'...

Pensioni - Salvini : su abolizione Fornero passa linea Lega - le novità Video : Prosegue senza sosta la discussione politica sulla riforma Pensioni . L'abolizione o meno della legge Fornero continua ad agitare la coalizione di centrodestra. Il leader della Lega # Matteo Salvini torna oggi a replicare al presidente ...

RIFORMA PENSIONI/ Salvini : sulla Legge Fornero è passata la linea della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Salvini: sulla Legge Fornero è passata la linea della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 gennaio(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Lega - Salvini resta segretario. Respinto ricorso a Milano (29 gennaio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Letta vs Renzi, "liste Pd tragiche". Salvini resta segretario della Lega. Trapani, neonato muore dopo la nascita. Attentato Isis a Kabul (29 gennaio 2018).(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Giudice Milano respinge ricorso - Salvini resta segretario Lega : Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso d'urgenza contro la nomina di Matteo Salvini a segretario leghista che era stato presentato da un'aspirante consigliera federale colLegata al ...

"Patto" tra Forza Italia e la UE per escludere la Lega dal governo. Salvini : "Mi fido di Berlusconi" : Seondo un retroscena di Repubblica il Cavaliere in un incontro con il presidente della commissione Jean Claude Juncker avrebbe promesso una "Lega fuori dal governo". Salvini è netto: "E' una sorta di retroscena? E' una sorta di cazzata.."

Ecco il nuovo statuto della Lega "Cancellati" Bossi e la Padania 'Salvini premier' nel regolamento : Ecco la Lega per 'Salvini premier'. Il nuovo Carroccio che abbandona il sogno padano (e niente più 'Nord' a seguire il nome Lega), si dimentica del presidente federale (leggi Bossi) e dei padri fondatori, mettendo tutto nero su bianco nel nuovo statuto Segui su affaritaliani.it

Salvini cambia pelle alla Lega : via Nord e Padania : Anche la Lega cambia pelle. Va via la parola ‘Nord’ per lasciare spazio a ‘Salvini premier’ e sparisce anche la figura del presidente federale (leggasi Umberto Bossi).Il nuovo ‘Congresso federale elettivo’ dovrà tenersi entro un anno dall'approvazione" del nuovo statuto che presenta notevoli differenze rispetto a quello del 2015. Scompare la parola ...

Lega - Bongiorno : 'Mai parlato di ministeri con Salvini' : 'Con Salvini ho parlato di quello che vorrei fare per la giustizia e per la sicurezza, delle leggi che potrebbe fare il centrodestra per far ripartire la giustizia e sui clandestini ma non ho mai ...