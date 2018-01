Le app Android gratis del giorno

Più di 25 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono 29 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Purtroppo saranno soltanto 13 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Più di 25 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Antivirus Android : le migliori app : Scegliere un Antivirus Android è importante, parliamo del sistema operativo mobile più utilizzato al Mondo e dunque anche quello più soggetto ad attacchi. Secondo le ultime stime, su 10 smartphone almeno 8 eseguono come sistema mobile proprio Android, il famoso robottino verde di Google. Essere così famosi spesso equivale anche ad essere bersaglio di tantissime truffe, infezioni, virus o attacchi da malintenzionati che trovano in Android un ...

Quali app non dovresti avere sul tuo smartphone Android? Tutti i dettagli : Il concetto di applicazione è ormai entrato nel quotidiano di ogni utente di uno smartphone. Questi programmi infatti, disponibili pubblicamente sul Google Play Store (o sull'app store se si fa uso di un device Apple), possono aiutare l'utente in moltissime applicazioni quotidiane, al punto da coniare il detto 'c'è un app per ogni cosa'. Tuttavia, è sempre bene prestare attenzione a Quali app si installano sul proprio smartphone per una serie di ...

Migliori app per modificare foto su Android ed iOS : Il foto ritocco difficile e complicato è ormai un vecchio ricordo grazie alle applicazioni per smartphone e tablet, sia Android che iOS. Ecco quali sono le Migliori Migliori App Android ed iOS per modificare foto Se i vari Photoshop e Lightroom hanno fatto la storia del foto editing professionale ecco che con il passare del […]

Migliori applicazioni fotocamera Android : Sin dalle versioni più remote del sistema operativo di casa Google, gli utenti hanno sempre apprezzato la possibilità di personalizzazione e la possibilità di sfruttare al meglio il proprio device. In questo caso, passeremo in analisi alcune delle Migliori applicazioni fotocamera presenti sul Play Store che ci permettono di utilizzare al meglio il sensore del nostro dispositivo nell’ambito della fotografia. Il bello del mondo Android è che ...

AdGuard avverte : tante app Android rubano email e altri dati sensibili : AdGuard ha condotto una ricerca volta a trovare i problemi legati alla sicurezza della privacy, prendendo in esame le 1.000 applicazioni Android più popolari L'articolo AdGuard avverte: tante app Android rubano email e altri dati sensibili è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le migliori app per guardare la TV in streaming su Android : L'app visualizzerà automaticamente i canali divisi per categorie e, a questo punto, non dovrete fare altro che cliccarci sopra per avviare lo streaming. IPTV Extreme offre inoltre i canali divisi per ...

Uscita nuove app Android : i 3 migliori titoli del Play Store - fino al 26 gennaio : Scovare nei meandri del Play Store le ultime migliori app Android disponibili non è cosa affatto facile, specie se il tempo libero è ridotto al minimo. Non volete comunque perdervi le uscite più recenti? Ci siamo qui noi a darvi qualche dritta. Posate pure gli occhi su 'SEGA Slots', un titolo ispirato alle slot-machine (non rischierete di perdere nulla, né vincerete alcunché) in grado di combinare la passione per il mondo del casinò a quella ...

La modalità Split screen dei Chromebook potrebbe presto supportare le app Android : Google ha da poco introdotto il supporto alla modalità Split screen per i suoi Chromebook. Al momento del lancio questa modalità era disponibile soltanto per le app Chrome OS e per le pagine web. Un cambiamento di codice nella repository di Chromium OS suggerisce che potrebbe essere resa disponibile anche per le app Android. L'articolo La modalità Split screen dei Chromebook potrebbe presto supportare le app Android è stato pubblicato per la ...

Prima apparizione di Android P : le date esatte del Google I/O 2018 : Il grande protagonista del prossimo Google I/O 2018 sarà senz'altro Android P, la release in versione 9.0 dell'OS mobile di Google. Grazie alla soffiata del leaker Justin Duino, abbiamo anche individuato le date esatte della manifestazione, che aprirà i battenti il prossimo 8 maggio, per chiudersi il giorno 10 dello stesso mese (ne avrà di cose da presentare il colosso californiano). La convention si terrà, anche quest'anno come lo scorso, a ...

Le app Android sbarcano su Windows 10 grazie a MechDome : MechDome punta ancora più in alto e lavora a un progetto che consente di far funzionare le app Android su Windows 10, esattamente come se fossero app native: il progetto si basa sullo stesso metodo di conversione che abbiamo visto per le app Android su iOS. L'articolo Le app Android sbarcano su Windows 10 grazie a MechDome è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un’analisi sulle migliori applicazioni Android gratis sfornate il 25 gennaio : Arrivano novità interessanti oggi 25 gennaio per tutti coloro che stanno cercando opportunità nell'ambito delle migliori applicazioni Android gratis. Come avviene molto spesso di giovedì, all'interno del Play Store possiamo trovare un nuovo elenco di app, giochi ed icon pack che potranno essere scaricati a costo zero, o in ogni caso a condizioni economiche vantaggiose. Un contributo informativo doveroso, dunque, per chi dispone di smartphone ...

Trenìt! : applicazione Android per monitorare tutti i Treni : Trenìt! è una bella Applicazione disponibile per Android che serve per monitorare tutti i Treni in Italia di tutte le compagnie come Trenitalia, Italo, Trenord ed altre Migliore app per Treni su Android: Trenìt! Per chi viaggia molto in treno sicuramente farà piacere che esistete una fantastica Applicazione per Android che vi permetterà di trovare e […]

Wine 3.0 permette di eseguire app Windows su Android : L’ultima versione di Wine, la 3.0, permette di avviare (o quasi) applicazioni Windows anche sul sistema operativo Android Avviare app Windows è possibile su Android con Wine 3.0 Wine, programma famoso per aver permesso l’avvio di app Windows sotto Linux, è a lavoro da diversi anni per integrare la possibilità di avviare applicazioni Windows anche sotto […]