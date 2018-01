Le 3 mode odiate da Ramsay | ' Basta con la spuma e con l' olio tartufato E poi | usate il

"Basta con la spuma e con l'olio tartufato. E poi - usate il Wagyu come si deve". Le 3 mode odiate da Ramsay : Non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni in maniera diretta e anche in questo caso non ha fatto eccezioni. Gordon Ramsay, il temuto chef di "Hell's Kitchen", se l'è presa contro quelle mode che si diffondono in cucina e di cui ne ha abbastanza. Secondo il cuoco, è arrivato il momento di dire basta ad almeno tre tendenze in ambito culinario: la spuma, il manzo giapponese chiamato Wagyu e l'olio tartufato.In un'intervista ...