L' avevo presa | poi l' ho vista rotolare nel canalone per 300 metri

: RT @vivodihalsey: mi sono presa l'influenza come se bastassero già tutti i problemi che avevo - hesunfI0wer : RT @vivodihalsey: mi sono presa l'influenza come se bastassero già tutti i problemi che avevo - vivodihalsey : mi sono presa l'influenza come se bastassero già tutti i problemi che avevo - shinefortay : L'avevo presa bene - itsbettabitch : Però ho iniziato il mio percorso universitario con un'operazione che mi ha parecchio buttato giù e fatto perdere ta… - sempreconliam : sono sveglia dalle 6 perché è caduto a terra il dizionario che ieri sera avevo poggiato sullo scaffale e mi sono presa un colpo?? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) Quell'escursione in montagna doveva essere il suo regalo di compleanno per l'amato marito. Invece un tratto di ghiaccio le è stato fatale. L'ennesima tragedia della montagna ha risvolti davvero incredibili. Maddalena Donati stava effettuando un'escursione con Guido, l'amato marito, amante della montagna. Quella gita sul Monte Coppolo, a oltre 2000si altezza era stata una sua idea, per celebrare al meglio una giornata importante. Erano quasi giunti alla vetta, percorrendo un sentiero apparentemente facile e privo di ostacoli. Erano dotati di tutte le attrezzature necessarie ad affrontare questa avventura, ciaspole ai piedi e racchette da neve ben strette tra le mani. Ma come sempre accade in montagna, la minima distrazione può diventare fatale. Erano praticamente arrivati in cima alla vetta, tutto sembrava andare per il meglio. Guido davanti e Maddalena dietro a pochissimi...