La scaletta di Vasco Rossi 2018 sarà “la più rock degli ultimi anni” | prime anticipazioni

scaletta di Vasco Modena Park - su Rai1 il 28 dicembre in tv e streaming : canzoni ed ospiti de La notte di Vasco : Riproponendo la ricca Scaletta di Vasco Modena Park già trasmessa durante la diretta condotta da Paolo Bonolis lo scorso 1° luglio, Rai1 trasmette nuovamente La notte di Vasco, lo speciale realizzato sei mesi fa in occasione del grande concerto del quarantennale di carriera del Blasco. Il 1° luglio scorso al Parco Enzo Ferrari, il celebre Modena Park citato dallo stesso Vasco in Colpa d'Alfredo, si sono radunati in 225mila per assistere alla ...