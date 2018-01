La nuova mania dei giovani | masticare capsule di detersivo

Germania - la Spd dice sì al governo con Angela Merkel : nasce una nuova grande coalizione : C'è l'accordo con la Cdu , il partito della cancelliera Angela Merkel , per formare un governo di coalizione che metta fine all'incertezza politica che si è creata in Germania dalle ultime elezioni ...

nuova mania : mangiare capsule di detersivo : Più che 'sfida' andrebbe definita come vera e propria 'follia': i giovani di oggi, soprattutto statunitensi, si stanno imbattendo in questi giorni nella 'Tide Pod Challenge', ovvero ingerire capsule di detersivo. Sul web i video che mostrano gli adolescenti mentre si cimentano in questa prova, ma anche i commenti di utenti innervositi e stupiti che si chiedono perché gli adolescenti di oggi debbano rischiare con gesti così sciocchi e ...

Terremoto - paura sulle Alpi : nuova forte scossa al confine tra Austria - Svizzera e Liechtenstein - avvertita fino in Italia e Germania [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Germania - la nuova grande coalizione Così Berlino raccoglie la sfida di Macron : La parola passa in settimana prossima agli iscritti socialdemocratici, con l’ala sinistra del partito impegnata in una battaglia il cui esito non è scontato ma che è destinata probabilmente ad esaurirsi

In Germania c’è un pre-accordo per una nuova grande coalizione : È stato trovato questa notte tra CDU e SPD, a più di 100 giorni dalle elezioni: le cose ora sembrano mettersi meglio per Angela Merkel The post In Germania c’è un pre-accordo per una nuova grande coalizione appeared first on Il Post.

Germania - svolta nelle trattative per il governo : verso negoziati per una nuova Grande coalizione : C’è una svolta nelle trattative fra il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici. Cdu-Csu e Spd stanno per annunciare l’apertura dei negoziati per dar vita – a oltre tre mesi dalle elezioni del 24 settembre – a un nuovo governo di Große Koalition. L’accordo finale dipende dall’assenso dei conservatori e dei socialdemocratici, sottolinea l’agenza di stampa tedesca Dpa. Per il 21 è previsto il ...

Mirabelli nuova missione in Germania : da Hazard a Brandt : La Gazzetta dello sport conferma la nostra anticipazione di ieri ( leggi qui ) Il direttore sportivo del Milan oggi sarà a Leverkusen per la sfida tra il Bayer e il Bayern. Sabato invece tappa alla Red Bull Arena per ...

Stracciare le leggi dei rivali : la nuova mania della politica : L'abolizionismo era il movimento che si batteva per la cancellazione del mercato degli schiavi, tra fine 700 e 800. Ma quello rappresentò un'istanza profonda, figlia dell'illuminismo. La febbre ...

La nuova legge sullo “hate speech” in Germania sta facendo molto discutere : È entrata in vigore l'1 gennaio – minacciando grosse multe – ma secondo alcuni è troppo vaga e potrebbe danneggiare la libertà di espressione The post La nuova legge sullo “hate speech” in Germania sta facendo molto discutere appeared first on Il Post.

nuova mania : i 'gattini virtuali' che fanno diventare ricchi Video : La notizia è arrivata gia' ieri, 7 dicembre 2017, ma oggi diventa un boom e si diffonde sempre di più. Di cosa si tratta? Di una Nuova mania, una vera e propria Nuova moda: si parla di 'criptogattini' ovvero gattini colorati e online che si stanno diffondendo nel #web e che possono essere acquistati tramite la criptomoneta chiamata 'Ethereum'. Questa corsa folle all'acquisto di criptogatti si sta diffondendo così tanto che l'Ethereum ha problemi ...

Beatles Mania : la nuova collezione di Alice and Olivia celebra il gruppo di Liverpool : ... occhiali e pettinatura compresi, non c'è da stupirsi che il divertimento sia alla base di questo brand d' ispirazione 70s nato per caso e oggi presente in più di 50 paesi nel mondo. Nella nuova ...

In Germania si parla seriamente di una nuova grande coalizione : L'SPD ha cambiato idea e inizierà delle trattative con Merkel per risolvere la crisi politica, ma vuole che siano i suoi iscritti ad avere l'ultima parola The post In Germania si parla seriamente di una nuova grande coalizione appeared first on Il Post.