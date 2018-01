La notte più buia del calcio italiano | Malagò «reggente» Figc per 90 giorni

La linea 37 sarà elettrica - con passaggi più rapidi e prolungherà fino a mezzanotte le corse : Nuovo percorso, nuovi bus elettrici e nuovi orari anche serali. Febbraio porterà grosse novità nel campo dei trasporti pubblici a Pianezza e a Collegno. 'Finalmente - dice il sindaco di Pianezza ...

Meteo shock in Sardegna - caldo record e vento impetuoso : a Cagliari è la notte più calda di sempre nella storia di Gennaio [DATI] : La Sardegna è flagellata da un maestrale impetuoso a 130km/h che sta provocando danni e disagi su tutta la Regione: a Cagliari s’è sfiorata la tragedia e si contano addirittura dei feriti. Una situazione molto pesante che rischia di far passare in secondo piano la grande anomalia termica di queste ore nel capoluogo sardo. A Cagliari, infatti, sta facendo caldissimo. Come nel resto d’Italia, d’altronde. Ma in queste ore ancora ...

notte del Liceo Classico - in più di quattrocento hanno assistito : MONTEBELLUNA - Mobilitato l'intero Liceo Levi di Montebelluna per celebrare la quarta edizione nazionale della Notte del Classico . Dalle 17 alle 24 una serie di performance ha raccontato il mondo Classico e la cultura in generale: una serie di lavori inediti con cui gli studenti hanno messo in gioco le conoscenze, le abilità personali e gli studi fatti al Liceo. Dopo una conferenza di ...

NBA - risultati della notte : Durant batte Giannis - Minnesota non si ferma più : Questo fa tutta la differenza del mondo", sottolinea il lungo dei T'wolves, uno degli otto giocatori in doppia cifra del roster di Minnesota in una serata da 51% abbondante dal campo. Dall'altra ...

NBA - risultati della notte : Minnesota è sempre più di Jimmy Butler - Chris Paul trascina Houston : Guarda tutti i video New York Knicks-Chicago Bulls 119-122 TABELLINO "Giocare così al Madison Square Garden, l'arena più famosa del mondo, contro una delle migliori ali di tutta la lega dice tutto ...

Dal gelo all'addio - la notte storta di Mihajlovic : "Sono più deluso che arrabbiato" : L'ultimo mercato aveva rovinato i rapporti tra il ds Petrachi e il tecnico esonerato del Toro Poco più di 160 metri dividevano ieri pomeriggio nel centro di Torino Sinisa Mihajlovic da Walter Mazzarri,...

Meteo a Napoli - Vesuvio innevato e temperature più rigide di notte : Prova ne sia il fatto che il vulcano più famoso al mondo è ricoperto di un'ampia coltre bianca, che ha inevitabilmente reso più rigide le temperature, specie quelle serali e notturne. Non piove nell'...

Napoli di notte tra le foto più belle del 2017 scelte dalla NASA : " fotogallery La Terra vista dallo Spazio: immagini che hanno cambiato il mondo fotogallery Auguri di Natale dalla NASA: questa è Earthrise, 'l'alba della Terra' fotogallery Ma quanto è bello Giove! ...

Regno Unito nella morsa del gelo : la scorsa notte la più fredda dell’anno - -12°C nelle Highlands [GALLERY] : 1/31 LaPresse/PA ...

Regno Unito nella morsa del gelo : la scorsa notte la più fredda del 2017 - -12°C nelle Highlands : Regno Unito stretto nella morsa della neve e del gelo: particolarmente colpite nelle ultime ore l’Inghilterra e la Scozia. Secondo il servizio meteo britannico Met Office, la scorsa notte è stata la più fredda del 2017, con la temperatura di -12°C registrata a Loch Glascarnoch, nelle Highlands. Temporaneamente chiuso l’aeroporto di Glasgow per consentire l’intervento dei mezzi spazzaneve. Disagi anche per i trasporti su strada, ...

Terremoto - 10 scosse nella notte in Centro Italia : la più forte vicino ad Amatrice : Sequenza sismica nella notte nel Centro Italia. Circa 10 le scosse di Terremoto registrate dalla mezzanotte, tra cui una di magnitudo 2.7 con epiCentro a 9 km da Amatrice (Rieti) e due di magnitudo 2.

Terremoto - 10 scosse nella notte in Centro Italia : la più forte vicino ad Amatrice : Sequenza sismica nella notte nel Centro Italia. Circa 10 le scosse di Terremoto registrate dalla mezzanotte, tra cui una di magnitudo 2.7 con epiCentro a 9 km da Amatrice (Rieti) e due di magnitudo 2.

Terremoto : scosse nella notte in Centro Italia - la più forte tra Amatrice e Montereale : scosse di Terremoto nella notte in Centro Italia tra le province dell’Aquila e di Ascoli Piceno, ad Arquata del Tronto. Tra i 5 eventi di magnitudo superiore a 2, la più forte, magnitudo 2.7, è stata registrata dall’Ingv nell’Aquilano, a 3 km nordest da Montereale e 9 chilometri da Amatrice, ad una profondità di 10 chilometri. L'articolo Terremoto: scosse nella notte in Centro Italia, la più forte tra Amatrice e Montereale ...

Gf Vip - Corinne Cléry : "Dopo una notte con me - il mio fidanzato non trova nemmeno più le mutande" : Corinne Cléry è sicuramente stata una delle grandi protagoniste della seconda edizione del Gf Vip . L'attrice francese, infatti, non si è risparmiata nulla, dal bagno nuda in piscina alla furibonda ...