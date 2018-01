: La misteriosa energia dei megaliti - Universo7p : La misteriosa energia dei megaliti - MaryCelesteRosa : RT @CarloPili: Quel che unifica l'uomo è l'amore, questa misteriosa energia che lo investe a tutti i livelli del suo essere e lo proietta v… - __tw________ : RT @CarloPili: Quel che unifica l'uomo è l'amore, questa misteriosa energia che lo investe a tutti i livelli del suo essere e lo proietta v… - AttyLongo : RT @CarloPili: Quel che unifica l'uomo è l'amore, questa misteriosa energia che lo investe a tutti i livelli del suo essere e lo proietta v… - mariaferreri3 : RT @CarloPili: Quel che unifica l'uomo è l'amore, questa misteriosa energia che lo investe a tutti i livelli del suo essere e lo proietta v… -

Leggi la notizia su universo7p

(Di martedì 30 gennaio 2018) LadeiStimolare il campo elettromagnetico del corpo umano non è difficile, è sufficiente un piccolo cambiamento nell’ambiente attorno, una situazione che spesso si verifica quando si visitano queste antiche costruzioniche. Normalmente questo fenomeno si attribuisce al forte effetto visivo che generano queste antiche pietre, piramidi e templi. Tuttavia, diverse prove dimostrano come questi luoghi sacri attraggano, immagazzinino e generino campi di, alterando lo stato di coscienza. Qualcuno la paragona ad una vera risonanza magnetica aperta. GENERARE CAMPI MAGNETICI Nel 1983, l’ingegnere Charles Brooker intraprese uno studio per localizzare il magnetismo del cerchi di pietre di Rollright in Inghilterra, scoprendo nella costruzione una campo di forza magnetica che veniva attratto lungo una stretta intercapedine di pietra, che serviva come ...