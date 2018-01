La cultura del merito | la pizzeria in cui il cliente sceglie il conto

Mostre - convegni - installazioni Capitale della cultura : il programma : ... "un progetto trasversale " si legge nella presentazione ufficiale - che accoglie arte, musica, teatro, grandi eventi, appuntamenti, convegni, sport, e a cui si aggiungono le iniziative ...

Palermo capitale della cultura 2018 - Gentiloni : 'Città proiettata al futuro' : 'Bella e immensa città, massimo e splendido soggiorno, ornata di tante eleganze che i viaggiatori si mettono in cammino per ammirarne le bellezze di natura e di arte', così descriveva Palermo il ...

Nordcorea cancella eventi culturali congiunti con la Corea del Sud - : Secondo il ministero sudCoreano per l'Unificazione, la Corea del Nord "ha annullato la partecipazione agli eventi culturali congiunti con la Corea del Sud previsti per il 4 febbraio sulle montagne ...

Oltre 780 eventi per Palermo capitale della cultura : E poi Manifesta 12, una delle più grandi mostre europee itineranti, e un ciclo di spettacoli, incontri, musica, arte e teatro. In tutto 780 eventi ma l'elenco sarà arricchito con altre iniziative ...

Settimana della Memoria : artisti e cultura per non dimenticare : In occasione delle molte iniziative legate alla Settimana della Memoria, non ultimo l'intervento pubblico del Presidente della Repubblica Mattarella, segnaliamo l'inaugurazione della mostra La notte è scura - Collages contro il terrore 1978-1983 di Georges de Canino nella Casa della Memoria e della Storia a Roma. L'evento di presentazione ha visto la presenza di diverse personalità delle associazioni ebraiche e anche, in forma non ufficiale, del ...

Palermo capitale della cultura : Il presidente del Consiglio, accompagnato dal ministro della cultura Franceschini in occasione della cerimonia di apertura, è stato ricevuto al Teatro Massimo dal sindaco Leoluca Orlando e dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nonché dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e l'assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi

Capitale della cultura 'Orgogliosi di questa città' : ... "Saremo non solo la Capitale delle manifestazioni artistiche, ma anche delle culture dell'accoglienza, dell'inclusione, della scienza, delle altre culture e delle culture altre". Durante l'anno il ...

Parlemo capitale della cultura : Paolo Gentiloni innaugura il progetto : Un progetto “originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente orientato all’inclusione, alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee”. Dalla motivazione del MIBACT si comprende l’unicità e l’essenza del progetto Palermo: una capitale del Mediterraneo la cui ricchezza ...

Il Premier Gentiloni a Palermo inaugura l'anno della 'Città delle cultura' (DIRETTA STREAMING) : il Premier Paolo Gentiloni, appena inseritpo fra le candidature proprio in icilia dal Pd, sbarca a Palermo per l'inaugurazione delle manifestazioni dedicate proprio a 'Palermo capitale della Cultiura'.

A Reggio Calabria la settimana nazionale della cultura scientifica e tecnologica : ... "I PANTALONI DI PITAGORA: DIO, LE DONNE E LA SCIENZA" Prof.ssa Angela Misiano, Responsabile scientifico Planetarium Pythagoras MERCOLEDÌ 31 GENNAIO Ore 9.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS I PASSI della ...

Il Dna della cultura - per avere successo i geni devono essere "accesi" dall'educazione : Dopo secoli di dibattito sul rapporto fra natura e cultura, arriva la prima prova che anche la cultura ha un suo Dna. E' un corredo genetico decisamente bizzarro, influenzato com'è da geni 'silenziosi', che nonostante non si ereditino direttamente dai genitori, possono influenzare aspetti molto diversi, dal rendimento scolastico alle condizioni di salute, fino all'età in cui si ha il primo figlio e al numero di sigarette fumate. ...

Ricerca - al via il progetto per attrarre investimenti nel 'riuso' del patrimonio culturale : NAPOLI " attrarre nuovi investimenti sostenibili dal punto di vista economico-finanziario per il recupero funzionale degli immobili e dei paesaggi in abbandono, in grado di generare impatti positivi ...

Reggio Calabria : tutto pronto per la XXVII Settimana nazionale della cultura Scientifica e Tecnologica : Mercoledì 31 gennaio alle ore 9:00 si svolgerà al Planetarium Pythagoras l'evento 'I passi della scienza' mentre alle ore 18:00 si svolgerà l'evento 'Dissesto idrogeologico: Tecnologia per la ...

Egemonia culturale dei delinquenti - l'ira di de Magistris : «Parole ingenerose» : «A Napoli l'Egemonia culturale è in mano ai delinquenti? Non sono d'accordo». Lo ha detto il sindaco Luigi de Magistris, commentando le dichiarazioni del procuratore...