Kylie Jenner dovrebbe partorire tra meno di un mese

Kylie Jenner incinta : arrivano nuove immagini e questa volta è proprio lei : Finalmente il mistero sulla gravidanza di Kylie Jenner forse forse si è risolto! Da quando, lo scorso settembre, hanno iniziato a circolare le voci sul fatto che stesse aspettando un figlio da Travis Scott, la guru del makeup non si è praticamente più fatta vedere fuori di casa. Qualcuno nel tempo ha pensato di averla vista e fotografata, ma alla fine si scopriva sempre che si trattava di una sosia, salvo quando la stessa Kylie si era ...

Kylie Jenner “fotografata” con un pancione da nono mese : Come le altre foto di Kylie Jenner arrivate da quando, lo scorso settembre, sono spuntate le prime voci sulla sua presunta gravidanza, anche quest’ultima lascia parecchi dubbi. La star sarebbe stata avvistata in una drogheria CVS e nella foto si vede chiaramente un pancione. Quello che non è chiaro è se sia veramente lei: lo stile Kylie c’è, ma dietro quegli occhiali da sole si potrebbe nascondere una ragazza che le ...

Kylie Jenner : la star ha beccato un dipendente che cercava di fotografarla a casa sua : Non c’è luogo più sicuro della nostra casa e vale anche per le star che quando non vogliono essere paparazzate si rifugiano nelle loro mega ville. Ma Kylie Jenner – l’ultima teoria sulla sua gravidanza è OMG – ha visto strappata questa sicurezza, quando un suo dipendente ha fatto un passo di troppo nella sua privacy. La madre della star, Kris, durante “Keeping Up With The Kardashians” ha raccontato che un ...

Sette motivi del successo (beauty) di Kylie Jenner : Il 2018 sarà il suo anno fortunato. E a metterlo subito in chiaro ci ha pensato il magazine inglese LOVE che in copertina sul numero di dicembre ha messo lei, Kylie Jenner: la sorellina 20enne di Kendall. Lo scatto ritrae un primo piano dolcissimo della star che indossa un maglione rosso ed è truccata secondo i tips classici delle festive season: labbra color red ketchup e ciglia lunghissime intrise di mascara nero. Una scelta di cover piuttosto ...

Kylie Jenner incinta : la stilista ha già scelto l’asilo e sta modificando casa : Kylie Jenner incinta: ecco cosa sta preparando la stilista per il primo figlio Kylie Jenner è incinta e già sta pensando al futuro di suo figlio. Per il bambino, la nota stilista ha già scelto la scuola materna. Ma non solo: sta anche preparando la sua abitazione a ospitare il nascituro. Una fonte rivela a […] L'articolo Kylie Jenner incinta: la stilista ha già scelto l’asilo e sta modificando casa proviene da Gossip e Tv.

Kylie Jenner potrebbe confermare la gravidanza nella nuova puntata del reality di famiglia : Forse questa è la volta giusta: il promo della nuova puntata di “Keeping Up With the Kardashians” fa presupporre che Kylie Jenner stia per confermare la gravidanza. La star starebbe aspettando un figlio dal fidanzato Travis Scott e nella pubblicità del reality di famiglia si annuncia un episodio doppio – in onda domenica e lunedì – “pieno di sorprese alla Kardashian“. “Perché quando si tratta di fare un ...

Kylie Jenner : arrivano due foto della star incinta - ma i fan non sono ancora convinti : Dopo mesi di attesa, potrebbero essere arrivate delle immagini di Kylie Jenner incinta! Il condizionale è d’obbligo visto che non c’è una conferma della veridicità delle foto, anche se sembrerebbe essere proprio la star che si vocifera aspetti una bimba dal fidanzato Travis Scott. Guarda tu stesso: Kylie Jenner’s baby bump is the cutest thing now i’ve seen it. pic.twitter.com/YW5dE2Sa4T — olivia. (@Iustjng) 27 dicembre ...

Kylie Jenner incinta : la star avrebbe già scelto il nome : Dallo scorso settembre, aspettiamo la conferma di Kylie Jenner che non ha ancora ufficializzato le voci sulla sua gravidanza. Le stesse fonti oggi rivelano che la star avrebbe già scelto il nome del bimbo che aspetterebbe dal fidanzato Travis Scott. Anzi della bimba, visto che Kylie è stata fotografata in quello che sembrava un baby shower e tutte le decorazioni erano in rosa. "Kylie ha ...

Kendall e Kylie Jenner stiliste per OVS : Si mormora che la ragazza sia incinta e che a soli vent'anni stia per mettere al mondo la figlia di Travis Scott . Kendall Jenner continua invece a saltare da un fidanzato all'altro e non è proprio ...

Kendall e Kylie Jenner : collezione esclusiva con OVS : Non rimane quindi che attendere la primavera per acquistare i capi dell'esclusiva collezione firmata dalle due sorelle nonché influencer tra le più celebri del mondo, Kendall e Kylie Jenner .

Kris Jenner potrebbe avere appena confermato le gravidanze di Kylie e Khloé : Cuore di nonna: Kris Jenner ha pubblicato un post che lascerebbe intendere che le tanto chiacchierate gravidanze di Kylie Jenner e Khloé Kardashian sono reali. La prima starebbe aspettando un figlio da Travis Scott, la seconda dal giocatore di basket Tristan Thompson, ma nessuna delle due ha per ora confermato la notizia. Thank you so much #burtsbeesbaby @burtsbeesbaby #bbbfamjams for the most amazing ...

Kylie Jenner incinta : forse sta aspettando due gemelli : I profili social di Kylie Jenner sono sotto stretta osservazione da quando è arrivata la notizia che starebbe aspettando un figlio da Travis Scott. E come tanti altri post in precedenza, anche in uno degli ultimi ci sarebbe qualcosa che potrebbe svelare di più sulla gravidanza della star. Visto che oggi in America si festeggia il Ringraziamento, Kylie ha fatto una lista delle cose per cui è grata ...