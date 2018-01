Juventus | Cuadrado si è operato | ecco quando tornerà in campo

Infortunio Cuadrado - Operazione conclusa con successo : ecco i tempi di recupero comunicati dalla Juventus : Infortunio Cuadrado, l'esterno della Juventus si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane La Juventus sarà costretta a far a ...

Infortunio Cuadrado - il comunicato della Juventus : l’operazione ed i tempi di recupero : Infortunio Cuadrado – “Oggi il giocatore Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, ad opera della Dott.ssa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera. Al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica”. ...

Probabili formazioni / Atalanta Juventus : quote - le ultime novità live. Allegri senza Dybala e Cuadrado

Calciomercato Juventus - parla Marotta : “Cuadrado out? Ecco cosa faremo” - poi svela il futuro di Orsolini : Calciomercato Juventus – Juan Cuadrado dovrà essere operato per la pubalgia. Questo l’esito della visita specialistica a cui si è sottoposto l’esterno colombiano. Il giocatore della Juventus dovrà quindi stare fermo per almeno due mesi ma rischia anche uno stop più lungo. In questi giorni si è ipotizzato l’arrivo di un nuovo esterno con i nomi di Politano e Carrasco. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ...

Juventus - Allegri : “Sostituire Cuadrado? Siamo a posto così” : Massimiliano Allegri ha terminato da poco la conferenza stampa pre-Coppa Italia: la sua Juventus, infatti, domani serà affronterà l’Atalanta nell’andata delle semifinali di questa competizione. Questa è stata l’occasione adatta per fare il punto relativamente ad alcune questioni piuttosto spinose, come gli errori arbitrali, il VAR, lo Scudetto, il mercato e molto altro ancora. Per quanto riguarda le sviste arbitrali ...

CALCIOMERCATO Juventus / News - Allegri fa il punto : anche senza Cuadrado andiamo bene così

Juventus - Allegri in conferenza : la replica ad Higuain - le polemiche sul Var - la situazione di Cuadrado e l’ipotesi turnover : Archiviata la vittoria di Verona contro il Chievo, per la Juventus è già tempo di pensare alla gara di Coppa Italia con l’Atalanta, sfida valida per la semifinale di andata. Il primo round si giocherà a Bergamo. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa replicando subito a quando detto da Higuain: “Ha ragione ha dire che se sta vicino alla porta segna di più. Ha da migliorare le condizioni generali. E’ sempre ...