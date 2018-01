Italia scopre arma che ripara il Dna

Buffon - il record al contrario : oggi 'scopre' la Coppa Italia : TORINO - E' il portiere con più presenze in Serie A , 629, , il secondo al mondo per presenze in Champions League , 121, , è il calciatore con più presenze in Nazionale , 175, e via scorrendo numeri mostruosi, molti dei quali saranno per molto tempo irraggiungibili. Molti, ...

L'Italia scopre la gioventù e porta in Corea il nuovo secolo : Persino nello sport. Lei si chiama Lara Malsiner, si è scelta uno specialità coraggiosa: salto con gli sci che, in versione femminile, ha debuttato ai Giochi solo quattro anni fa. È un vizio di ...

Volley - l’Italia scopre il talento di Andrea Argenta : l’opposto debutta e trascina Modena sognando l’azzurro : Andrea Argenta è il nome nuovo uscito nel corso dell’ultimo weekend di SuperLega. Modena sta affrontando i problemi alla spalla di Giulio Sabbi (il rientro non sembra essere imminente) e così coach Rado Stoytchev ha deciso di affidarsi a questo 21enne al primo anno nel massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini, infatti, lo hanno acquistato da Potenza Picena: lo scorso anno era stato il miglior marcatore della Serie A2, ...

Scopre di aver vinto oltre un milione di euro alla Lotteria Italia - ma è troppo tardi : Vincere alla Lotteria e non poter ritirare quel milione abbondante di euro che ti cambia la vita per sempre. Una vera e propria beffa. Gino I., 40 anni, impiegato alle Poste, originario di Ascoli Satriano ma...

LOTTERIA Italia. Parcheggiatore di Pinerolo scopre di aver vinto 1 milione e finisce al pronto soccorso : Pioggia e neve nel torinese: è allarme arancione Cronaca LOTTERIA ITALIA. Premiata la provincia di Torino: vinti oltre 2 milioni di euro Cronaca Tav, la Valle di Susa 'scrive' alla Francia: 'Lontani ...

Gb - Italiano sbanca la lotteria : Ho vinto 200mila euro Poi scopre di essere milionario : Baciato dalla fortuna. E talmente felice per l'incredibile vincita alla lotteria da non aver neppure capito bene la cifra incassata. "Sono felicissimo, ma all' inizio pensavo di aver vinto 240 mila sterline, ed ero già estasiato. Figuriamoci adesso! È stato mio fratello a correggermi", ha detto Amo Riselli, 50enne inglese di origine italiana che vive nel Gloucestershire e ha sbancato il jackpot inglese. La cifra reale ...

Studio internazionale scopre i tratti psicologi comuni negli Italiani tra i 90 e i 101 anni : rivelazioni straordinarie : I partecipanti di uno Studio condotto dai ricercatori de La Sapienza e dell’University of California San Diego School of Medicine sono italiani tra i 90 e i 101 anni. Lo Studio ha identificato tratti psicologici comuni tra di loro, che avevano condizioni di salute fisica peggiori dei membri più giovani della loro famiglia tra i 51 e i 75 anni, ma un migliore benessere mentale. I temi principali emersi da questo Studio, che sembrano essere le ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 : sorteggio in DIRETTA. L’Italia scopre le sue avversarie : rischio girone di ferro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze conosceremo al composizione dei gironi delle prima fase: le 24 partecipanti verranno divise in quattro gruppi da sei formazioni ciascuno, le prime quattro qualificate si qualificheranno alla seconda fase. Si giocherà in Italia e Bulgaria dal 10 al 30 settembre. Il nostro Paese abbraccerà la ...

Oltre lo spinello - l’Italia riscopre l’economia della canapa : Una stampante 3D stampa foglie di canapa (foto: Luca Zorloni per Wired) “Sei mesi di fatica dura / per questa fioritura / me l’hanno sequestrata e ora sta in questura”, cantavano nel 2002 i Punkreas. Oggetto delle loro attenzioni e della canzone è una pianta di canapa, che viene confiscata dai carabinieri. A poco serve loro argomentare: “Potrebbe risanare questo mondo alla deriva / potrebbe soppiantare petrolio e derivati / la plastica e i ...

Beautiful - anticipazioni puntate Italiane dal 13 al 18 novembre 2017 : Thomas scopre il furto dei modelli di Sally : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, le anticipazioni vanno dal 13 al 18 novembre 2017, Sally si pentirà subito di aver rubato i disegni alla Forrester Creations per via di Thomas, che non riuscirà a togliersi dalla testa. Shirley la incoraggerà ad andare avanti per il bene della Spectra Fashions e organizzeranno una nuova sfilata; quando Jarret lo dirà a Bill, quest'ultimo penserà subito a una nuova affossatura pubblica. Thomas dirà a ...

