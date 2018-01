Isola dei famosi: nuove scintille all'Isola dei famosi 13 (Di martedì 30 gennaio 2018) Isola dei famosi 2018, nomination: i due naufraghi più votati dal gruppo sono Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani; mentre la Mejor della settimana Alessia Mancini decide di votare la 'rivale' Rosa Perrotta. Al televoto quindi vanno tre donne: Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, che rischiano così di abbandonare il reality nella prossima puntata. L'Isola dei famosi: due nuovi concorrenti. Isola 13, i nuovi concorrenti sono Simone Barbato ed Elena Morali. Simone è noto in tv per esser il mimo del programma di Paolo Bonolis 'Avanti Un Altro'. Entra in game con il ruolo di concorrente fantasma, dovrà sopravvivere rubando oggetti e cibo ai naufraghi dell'Isola del Pejor. Elena Morali invece, visto l'abbandono della fashion blogger Chiara Nasti, è ufficialmente una nuova concorrente dell'Isola 2018. Televoto, Eva Henger è la prima eliminata. Eva Henger è stata la prima eliminata ... Leggi la notizia su Blastingnews (Di martedì 30 gennaio 2018)dei2018, nomination: i due naufraghi più votati dal gruppo sono Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani; mentre la Mejor della settimana Alessia Mancini decide di votare la 'rivale' Rosa Perrotta. Al televoto quindi vanno tre donne: Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, che rischiano così di abbandonare il reality nella prossima puntata. L'dei: due nuovi concorrenti.13, i nuovi concorrenti sono Simone Barbato ed Elena Morali. Simone è noto in tv per esser il mimo del programma di Paolo Bonolis 'Avanti Un Altro'. Entra in game con il ruolo di concorrente fantasma, dovrà sopravvivere rubando oggetti e cibo ai naufraghi dell'del Pejor. Elena Morali invece, visto l'abbandono della fashion blogger Chiara Nasti, è ufficialmente una nuova concorrente dell'2018. Televoto, Eva Henger è la prima eliminata. Eva Henger è stata la prima eliminata ...

Isola dei Famosi 2018 - seconda puntata del 29 gennaio : fuori Eva. Al televoto Francesca - Nadia e Rosa. Sbarcano Elena Morali e Simone Barbato : seconda puntata Isola dei Famosi 2018 seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e, puntuale, qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della seconda puntata di lunedì 29 gennaio 21.39: La voce narrante dell’Isola dei ... deidell’deie, puntuale, qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras.dei: la diretta minuto per minuto delladi lunedì 2921.39: La voce narrante dell’dei ...