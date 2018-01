Isola dei famosi | Moric contro Henger | ' Ognuno in bocca mette ciò che vuole'

Un’ Isola dei Famosi ’stupefacente’ : Francesco Monte La ‘rivelazione shock’ di Eva Henger ha lasciato stupefatti i telespettatori e anche la stessa Alessia Marcuzzi, la quale dopo un attimo di sgomento ha fermamente negato che la produzione fosse a conoscenza della droga (leggera) portata all’interno della villa, luogo di dimora dei concorrenti prima dello sbarco sull’Isola dei Famosi . La vicenda, com’è noto, non è stata chiarita in puntata ma si è ...

Cos'è il clistere?/ Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta : la rivelazione choc in diretta ( Isola dei Famosi 2018) : Cos'è il clistere? Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta . la rivelazione dell'attrice durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2018 mette in imbarazzo un po' tutti...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Daytime Isola dei Famosi : Nadia Rinaldi delusa da Filippo Nardi : Nadia Rinaldi amareggiata dal gesto di Filippo Nardi a L’Isola dei Famosi E’ appena finita un nuova puntata del Daytime de L’Isola dei Famosi su Canale 5, e gli animi tra i naufraghi sono sembrati essere incandescenti. Il motivo? La nomination. Difatti Nadia Rinaldi è finita in finita in ballottaggio questa settimana insieme alla ex tronista del famoso dating show Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Motivo per cui, una volta ...