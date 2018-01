Isola dei famosi | Eva accusa Monte | ' hai fumato erba' | 3 donne al televoto

Isola dei famosi : nuove scintille all'Isola dei famosi 13 : Isola dei famosi 2018, nomination: i due naufraghi più votati dal gruppo sono Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani; mentre la Mejor della settimana Alessia Mancini decide di votare la 'rivale' Rosa Perrotta. Al televoto quindi vanno tre donne: Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, che rischiano così di abbandonare il reality nella prossima puntata. L'Isola dei famosi: due nuovi concorrenti. Isola 13, i nuovi concorrenti sono Simone ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Pagelle e Nomination : Eva Henger show - Francesca Cipriani attrice? : Il meglio e il peggio della seconda puntata de L'ISOLA dei FAMOSI 2018, con le Pagelle e i video della serata di Canale 5. Gravi accuse, eliminati e nominati.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 04:43:00 GMT)

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez perde il costume in diretta : L' Isola dei Famosi è un programma fatto anche di tante prove, più o meno difficili. Questa sera i naufraghi hanno dovuto affrontare sia la prova che ha decretato il peggiore e il migliore, sia quella ...

Isola dei Famosi 2018 : notizie - puntate - anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere : Al via lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone del reality show, per il quarto anno consecutivo, Alessia...

Isola dei famosi 2018 / Diretta - Nadia - Francesca e Rosa nomination - eliminata Eva Henger (Seconda puntata) : Isola dei famosi 13, anticipazioni e Diretta 29 gennaio 2018: durante la seconda puntata uno tra Eva Henger e Marco Ferri dovrà abbandonare l'Honduras, chi uscirà?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 01:04:00 GMT)

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi lancia una frecciatina alla Cipriani : Francesca Cipriani è sicuramente uno dei grandi protagonisti di questa edizione dell' Isola dei Famosi , il suo attacco di panico nella prima puntata, infatti, ha dato molto di cui parlare. Nel corso ...

Isola dei Famosi 2018 - seconda puntata del 29 gennaio : fuori Eva. Al televoto Francesca - Nadia e Rosa. Sbarcano Elena Morali e Simone Barbato : seconda puntata Isola dei Famosi 2018 seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e, puntuale, qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della seconda puntata di lunedì 29 gennaio 21.39: La voce narrante dell’Isola dei ...

NADIA RINALDI/ Nuovo attacco a Rosa Perrotta : "Ti ho fatto un clistere e mi nomini!" (Isola dei famosi 2018) : NADIA RINALDI litiga con Francesca Cipriani all'Isola dei famosi. Nel frattempo Wanna Marchi esprime tutta la sua rabbia nei confronti dell'attrice romana.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 01:00:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. Chiara Nasti si ritira - entra Elena Morali. Eliminata Eva Henger. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – ...

Isola dei famosi : in nomination Nadia Rinaldi - Francesca Cipriani e Rosa Perrotta - ecco i gruppi “migliori” e “peggiori” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la seconda puntata di lunedì 29 gennaio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei ...

Isola dei famosi 2018 / Diretta - Nadia a rischio nomination - eliminata Eva Henger (Seconda puntata) : Isola dei famosi 13, anticipazioni e Diretta 29 gennaio 2018: durante la seconda puntata uno tra Eva Henger e Marco Ferri dovrà abbandonare l'Honduras, chi uscirà?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:51:00 GMT)

Elena Morali / Chi è la nuova naufraga? Grande gioia per Francesca Cipriani (Isola dei Famosi 2018) : Elena Morali, la ''naufraga fantasma'' ha già rapito il pubblico di Canale 5. Presto il matrimonio con Scintilla alias Gianluca Furbelli, ma prima il reality. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:33:00 GMT)

GIUCAS CASELLA/ Gli animalisti chiedono la sua esplusione e quella di Marco Ferri (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA dopo essere stato il peggior nella prova del fuoco è stato protagonista della settimana con il suo improbabile tentativo di fare del sushi a regola d’arte.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:17:00 GMT)