ISOLA DEI FAMOSI 2018 Ascolti e pagelle | 4 661 000 spettatori e 24 8% di share Seconda

ISOLA DEI Famosi - Nina Moric punge la Henger : "Eva - in bocca - ognuno ci mette quel che vuole" : La rivelazione choc di Eva Henger su Francesco Monte , in diretta all' Isola dei Famosi , ha lasciato di sasso il pubblico, ma anche la conduttrice e gli opinionisti. Confessare davanti a milioni di ...

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'ISOLA DEI famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

Signorini - Malgioglio e la madre di Cecilia Rodriguez contro l'ISOLA DEI Famosi : l'Isola dei Famosi è tornata ed è tornata col botto, lo confermano i dati di ascolto della seconda puntata che ha registrato una media di 4.661.000 telespettatori per il 24.8% di share. Un ottimo risultato, dovuto anche ad una serata caratterizzata da molteplici polemiche, prima su tutti l'accusa di aver portato droga nel programma mossa da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Tutto è iniziato dai primi minuti di messa in onda del ...

ISOLA DEI famosi 2018 - Cristiano Malgioglio si annoia : ‘Ho visto solo dieci minuti’ : I giudizi taglienti sono, insieme al ciuffo platino, i suoi segni distintivi. Non stupisce dunque che Cristiano Malgioglio abbia detto la sua sull’Isola dei famosi senza troppi giri di parole. L’artista, direttamente dal divano di casa, ha mostrato di non apprezzare granché la nuova edizione del reality sugli Isolani e ha addirittura scelto di guardare un film in egiziano dopo aver concesso all’Isola appena una decina di ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico “chiude” in ritardo prima dell’ISOLA DEI Famosi : STRISCIA la NOTIZIA va in onda questa sera, martedì 30 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Il tg è stato criticato per la durata della puntata del lunedì sera che anticipa L’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Ugo Abbamonte/ Chi è il fidanzato di Chiara Nasti - lei via dall'ISOLA DEI Famosi 2018 per gelosia? : La seconda diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha alzato il velo su Ugo Abbamonte e il suo rapporto con Chiara Nasti tra gelosie e presenza ingombrante, è per lui che ha detto addio allo show(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:48:00 GMT)

Signorini commenta il caso 'droga' all’ISOLA DEI Famosi : la critica pungente : Ieri è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Questa puntata ci ha riservato tante novità e soprattutto, colpi di scena, che hanno avuto come protagonisti il pezzo da 90 Francesco Monte ed Eva Henger. Quest'ultima, ha mosso delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, accuse che hanno anche penalizzato la donna durante il televoto ...

Cecilia Rodriguez ha scritto a Francesco Monte prima dell'ISOLA DEI Famosi? Lo scoop : prima di andarsene da L' Isola dei Famosi 2018 , Eva Henger ha voluto lanciare un ultimo succosissimo scoop su Francesco Monte , già messo alle strette per la storia sulla marijuana. L'ex pornostar ...

ISOLA DEI Famosi 2018 : Eva Henger è la prima eliminata - Chiara Nasti abbandona : In nomination Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. Si aggiungono due nuovi naufraghi: Elena Morali e Simone Barbato.

ISOLA DEI Famosi 2018 - così i reality Mediaset “hanno scoperto” la marijuana : La fredda cronaca: ieri, martedì 30 gennaio, in diretta tv su Canale5, una ex pornostar di nome Eva Henger ha accusato un ex tronista di nome Francesco Monte di aver introdotto della marjiuana all’interno di un reality. Lo stato delle cose: per la marjiuana in tv è un grande momento. Prima spunta (o così dicono, ma la cosa non è stata confermata) ad Amici. Un gruppetto di ragazzi organizza un festino e fuma. Maria lo scopre, si incazza e ...