iPhone SE 2 | cosa si sa del nuovo possibile smartphone di Apple?

Linea iPhone 9 - cosa c’è in ballo quest’anno? Le prime previsioni : Non è un mistero che Apple sia già a lavoro ai prossimi iPhone 9, o come si chiamerà la next-gen di melafonini in dirittura d'arrivo a settembre 2018. Degli spunti interessanti sono appena arrivati da 'PhoneArena.com', che ci parla, per bocca del navigato analista Luke Lin di Digitimes Research, del test di ben 4 prototipi diversi, di cui sono tre verranno poi immessi sul mercato. Del primo troncone dovrebbe fare parte un device LCD con ...

Cosa l’aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i problemi batteria su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : tempi uscita : L'anteprima di iOS 11.3 è servita con la prima beta per gli sviluppatori e la domanda delle domande è Cosa l'aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i problemi di batteria tristemente noti sugli iPhone, in particolare i modelli 6S, 6 e 5S, decisamente meno gli esemplari iPhone X, 8 e 7. Come già raccontato, per la gestione della componente fisica ma pure per una rinnovata autonomia dei melafonini, Apple a seguito dello scandalo del depotenziamento ...

Lista completa novità aggiornamento iOS 11.2.5 del 23 dicembre : cosa cambia su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : L'aggiornamento iOS 11.2.5 è realtà su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S in questa serata del 23 gennaio. Come avevamo pronosticato la settimana scorsa dopo il rilascio dell'ennesima beta agli sviluppatori, ecco che in quel di Cupertino hanno provveduto a diffondere il nuovo firmware verso il quale non pochi utenti nutrono speranza per un netto miglioramento delle prestazioni di sistema del loro device. Quali le novità introdotte? A dire la verità, ...

Quando uscirà iOS 11.2.5 su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : sesta beta decisiva - cosa cambia : Siamo o no vicini all'uscita di iOS 11.2.5 su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S? Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la sesta beta di questo firmware, anche se solo per gli sviluppatori regolarmente iscritti al programma ed è dunque più che lecito chiedersi a che punto sia arrivato il lavoro in quel di Cupertino per la release finale e pubblica. Dovremmo senz'altro essere ben più vicini al rilascio ma cerchiamo di capire a cosa hanno lavorato gli ...

Caso iPhone rallentati : Apple sotto inchiesta in tre paesi - ecco cosa rischia Video : Pubblicità Altre inchieste simili sono state aperte anche in altri paesi del mondo, tra cui gli USA e Israele. Gli sconti per il ricambio di batteria Per recuperare il rapporto di fiducia con i ...

Caso iPhone rallentati : Apple sotto inchiesta in tre paesi - ecco cosa rischia : Era nell'aria che la Apple avrebbe pagato amaramente il Caso degli iPhone rallentati in Caso di batterie obsolete. La spiegazioni date dalla multinazionale americana non convincono né i propri clienti né le magistrature di diversi paesi del mondo. ecco quindi scattare le prime inchieste per capire meglio cosa e perché ha causato gli aggiornamenti dei sistemi operativi degli smartphone della mela morsicata. Apple sotto indagine in Francia La ...

Cosa aspettarsi da iPhone 9 : una prima idea da questo video concept : Quest'oggi vogliamo dedicare qualche riga al prossimo iPhone 9, o comunque alla futura linea di dispositivi concepiti da Apple per questo 2018. La presentazione dei prodotti che verranno dovrebbe restare fissata per settembre, non stiamo di certo cercando di dire che il keynote venga anticipato, ma solo provando a capire Cosa ci riserverà il futuro, nel tentativo di immaginare a Cosa potremmo andare incontro. Naturalmente lo si fa più per ...

Foto perse o mancanti su iPhone : cosa fare : Vi è mai capitato di trovarvi con Foto perse o mancanti sul vostro iPhone? Se nell’app Foto del vostro dispositivo mancano alcune Foto o alcuni video, possiamo ritrovarli tramite alcuni suggerimenti. Vediamo insieme come fare per cercare di recuperare le Foto perse o mancanti sul nostro dispositivo Apple. Controllare la cartella Eliminati di recente Se abbiamo eliminato accidentalmente una Foto o un video dobbiamo controllare la cartella ...

iPhone perso : cosa fare : Per quanto possa far arrabbiare e essere spiacevole, perdere il proprio smartphone è un fatto accaduto a migliaia di persone. Può capitare di lasciarlo sul tavolino di un bar, di farlo inavvertitamente cadere di tasca o anche di essere vittima di un furto. Per tutte queste ipotesi analizzeremo le azioni da intraprendere in casi di iPhone perso. Prima di tutto però vediamo quali sono le possibili situazioni in cui ci possiamo imbattere. ...

App perse dopo backup iPhone : cosa fare : A chi non è mai capitato dopo un ripristino o un aggiornamento di riprendere in mano il proprio iPhone e scoprire che le app non sono state ripristinate? Si tratta di una situazione davvero frustrante. Nel migliore dei casi dovremo scaricare manualmente tutte le applicazioni, considerando però che i dati sono andati persi. Se anche voi quindi avete avuto a che fare con le app perse dopo il ripristino di un backup da iPhone, cercheremo di capire ...

App perse dopo backup iPhone : cosa fare : A chi non è mai capitato dopo un ripristino o un aggiornamento di riprendere in mano il proprio iPhone e scoprire che le app non sono state ripristinate? Si tratta di una situazione davvero frustrante. Nel migliore dei casi dovremo scaricare manualmente tutte le applicazioni, considerando però che i dati sono andati persi. Se anche voi quindi avete avuto a che fare con le app perse dopo il ripristino di un backup da iPhone, cercheremo di capire ...

Cosa ho imparato scaricando per un mese l’app del giorno sull’iPhone : “There’s an app for that”. Nel 2009 Apple, con questo slogan, riassunse in poche parole come l’iPhone era riuscito a cambiare il mondo. Più che lo schermo touch o la connessione ad Internet, la vera rivoluzione che ha portato al successo lo smartphone della Mela sono state proprio le applicazioni: all’inizio basiche e rudimentali e poi, via via, sempre più complesse e in grado di rispondere a tante esigenze degli utenti. Che ...

Perché il vostro vecchio iPhone è lento. E che cosa potete fare : Tutto era partito con qualche voce che circolava su internet e che sosteneva che la stessa Apple stesse limitando le prestazione degli iPhone, qualora funzionassero con batterie danneggiate o usurate dal tempo. Dubbi degli utenti che avevano trovato voce su Reddit, ma senza conferme particolari da parte della società. Almeno fino a oggi.È ora la stessa Apple, in una nota commentata dal sito di settore TechCrunch, a spiegare che all'interno ...

Aggiornamento iOS 11.2.5 beta 2 avviato : cosa cambia su iPhone X - 8 - 7 - 6S - SE - 6 e 5S : Incessante il lavoro interno ad Apple che, in queste ore, ha distribuito un nuovo Aggiornamento, in particolare la beta 2 di iOS 11.2.5 per gli sviluppatori sui melafonini compatibili, ossia su iPhone X, 8, 7, 6S, SE, 6 e 5S. Siamo al cospetto di un nuovo update sperimentale (almeno per il momento non pubblico) che, sulla carta, ha il compito di migliorare l'esperienza d'uso degli utenti: vediamo nel dettaglio quali sono le novità a cui hanno ...