Inter | si chiude per due clamorose cessioni | tifosi sorpresi

L'Inter starebbe per chiudere per Pastore : ecco le clamorose cifre dell'affare Video : Ormai è un vero e proprio tormentone. Dopo le parole dello stesso giocatore del Paris Saint Germain, che si era detto praticamente più che disposto a venire all'#Inter per trovare maggiori spazi rispetto a Parigi, arrivano anche quelle di Ausilio, dirigente nerazzurro che accoglierebbe a braccia aperte l'argentino. Intervistato da Premium, il dirigente ha espresso pareri più che favorevoli all'arrivo del Flaco e, secondo le ultime notizie che ...

Inter - Ausilio chiude a Pastore : 'Non ci sono le condizioni' : MILANO - 'Icardi? Non mi Interessano cose a cui non devo rispondere' : lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio Intercettato dai giornalisti sotto la sede del club nerazzurro nel centro ...

Esclusiva CalcioWeb - il Genoa chiude per Bessa : le cifre dell’affare e la percentuale che andrà all’Inter : Bessa si appresta a firmare con il Genoa. Il calciatore del Verona è stato escluso dal ritiro della squadra scaligera dato che da tempo è pronto all’addio. Il Genoa si è sfidato sul mercato con i cugini della Sampdoria, ma adesso sembra aver avuto la meglio in un rush finale che volge al termine. Perinetti ha trovato la chiave per convincere il Verona con un’offerta che potrebbe raggiungere i 6,5 milioni di euro. L’Hellas però ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario oggi a Londra per chiudere il suo trasferimento (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: si chiuderà nelle prossime ore l’operazione fra i nerazzurri e il West Ham per Joao Mario(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:56:00 GMT)

Inter - sbagliare non si può : Santon chiude Instagram per insulti : "É fuori dal mondo che Santon debba chiudere i profili social per gli insulti dei suoi stessi tifosi dopo Inter-roma. Ed é un discorso che per me vale per tutti, Juventini compresi perché certi post ...

L Inter chiude per Rafinha - il Chelsea insiste per Dzeko : ROMA - Rafinha-Inter, l'affare si fa. Ne sono certi in Catalogna, con il quotidiano "Mundo Deportivo" che dichiara raggiunto l'accordo tra la società nerazzurra e il Barcellona. Pur di regalare il ...

