Inter, si chiude per due clamorose cessioni: tifosi sorpresi Video (Di martedì 30 gennaio 2018) Che l'#Inter potesse essere la protagonista assoluta di questi ultimi giorni di calciomercato si sapeva, ma era difficile pensare che potesse esserlo anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Tutti i tifosi, infatti, sono in attesa di avere novita' importanti riguardanti il possibile approdo a Milano del fantasista argentino VIDEO del Paris Saint Germain, Javier #pastore. Il giocatore sta spingendo per il trasferimento tanto da essere disposto a decurtarsi l'ingaggio dagli attuali sette milioni di euro ai quattro milioni di euro offerti dalla societa' nerazzurra. C'è da vincere la resistenza dello sceicco Nasser Al Khelaifi, che vorrebbe cedere il calciatore solo con la garanzia di venderlo a titolo definitivo poi la prossima estate. C'è stata un'apertura in questo senso per la cessione in prestito con diritto di riscatto ma solo con prestito molto oneroso, tra i ... Leggi la notizia su Blastingnews (Di martedì 30 gennaio 2018) Che l'#potesse essere la protagonista assoluta di questi ultimi giorni di calciomercato si sapeva, ma era difficile pensare che potesse esserlo anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Tutti i, infatti, sono in attesa di avere novita' importanti riguardanti il possibile approdo a Milano del fantasista argentino VIDEO del Paris Saint Germain, Javier #pastore. Il giocatore sta spingendo per il trasferimento tanto da essere disposto a decurtarsi l'ingaggio dagli attuali sette milioni di euro ai quattro milioni di euro offerti dalla societa' nerazzurra. C'è da vincere la resistenza dello sceicco Nasser Al Khelaifi, che vorrebbe cedere il calciatore solo con la garanzia di venderlo a titolo definitivo poi la prossima estate. C'è stata un'apertura in questo senso per la cessione in prestito con diritto di riscatto ma solo con prestito molto oneroso, tra i ...

Inter - Ausilio chiude a Pastore : 'Non ci sono le condizioni' : MILANO - 'Icardi? Non mi Interessano cose a cui non devo rispondere' : lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio Intercettato dai giornalisti sotto la sede del club nerazzurro nel centro ... : MILANO - 'Icardi? Non miessano cose a cui non devo rispondere' : lo dice il direttore sportivo dell'Pierocettato dai giornalisti sotto la sede del club nerazzurro nel centro ...

Esclusiva CalcioWeb - il Genoa chiude per Bessa : le cifre dell’affare e la percentuale che andrà all’Inter : Bessa si appresta a firmare con il Genoa. Il calciatore del Verona è stato escluso dal ritiro della squadra scaligera dato che da tempo è pronto all’addio. Il Genoa si è sfidato sul mercato con i cugini della Sampdoria, ma adesso sembra aver avuto la meglio in un rush finale che volge al termine. Perinetti ha trovato la chiave per convincere il Verona con un’offerta che potrebbe raggiungere i 6,5 milioni di euro. L’Hellas però ... si appresta a firmare con il. Il calciatore del Verona è stato escluso dal ritiro della squadra scaligera dato che da tempo è pronto all’addio. Ilsi è sfidato sul mercato con i cugini della Sampdoria, ma adesso sembra aver avuto la meglio in un rush finale che volge al termine. Perinetti ha trovato la chiave per convincere il Verona con un’offerta che potrebbe raggiungere i 6,5 milioni di euro. L’Hellas però ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario oggi a Londra per chiudere il suo trasferimento (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: si chiuderà nelle prossime ore l’operazione fra i nerazzurri e il West Ham per Joao Mario(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:56:00 GMT) , ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: si chiuderà nelle prossime ore l’operazione fra i nerazzurri e il West Ham per(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:56:00 GMT)

SBK - WInter Test Day1 - Jerez : Rea chiude al top : A dettare ancora il ritmo il campione del mondo in carica, Jonathan Rea , che ha messo insieme un totale di 63 giri stampando il miglior crono di giornata in 1:39.682, di soli 202 millesimi più ... : A dettare ancora il ritmo il campione del mondo in carica, Jonathan Rea , che ha messo insieme un totale di 63 giri stampando il miglior crono di giornata in 1:39.682, di soli 202 millesimi più ...

Ed Sheeran smetterà di cantare e chiuderà la sua carriera in un momento preciso : l’Intervista shock sulla sua vita privata : Ed Sheeran smetterà di cantare non appena metterà su famiglia: il giovane cantautore inglese capace di battere i record di permanenza in classifica dei Beatles non vuole incidere dischi e girare il mondo in tour per sempre, ma solo finché non diventerà padre. Lo ha annunciato in un'intervista shock al Daily Star, in cui ha parlato della sua vita privata e della sua carriera subito dopo aver annunciato di essersi fidanzato con Cherry ... : Eddinon appena metterà su famiglia: il giovane cantautore inglese capace di battere i record di permanenza in classifica dei Beatles non vuole incidere dischi e girare il mondo in tour per sempre, ma solo finché non diventerà padre. Lo ha annunciato in un'intervistaal Daily Star, in cui ha parlato della suae della suasubito dopo aver annunciato di essersi fidanzato con Cherry ...