Inter-Pastore | Ausilio e Sabatini chiudono la porta

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore e ci prova per Lobotka. Roma su Cristante : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

Pastore a un passo dall'Inter - ecco come stravolgerebbe l'undici di Spalletti Video : L'Inter [Video]di Luciano Spalletti potrebbe subire un grosso cambiamento in questi ultimi giorni di calciomercato visto che sembra sempre più vicino l'approdo del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier #Pastore. Il giocatore ha accettato di decurtarsi l'ingaggio e per trasferirsi a Milano andra' a firmare un contratto triennale fino al 2021 a cinque milioni di euro all'anno, rispetto all'attuale contratto con il club parigino, da ...

Inter - Ausilio allontana Pastore : "Non ci sono le condizioni" : Mancherebbe il via libera all'investimento dalla Cina. Sabatini: "Situazione complessa e improbabile"

Inter - Ausilio chiude a Pastore : 'Non ci sono le condizioni' : MILANO - 'Icardi? Non mi Interessano cose a cui non devo rispondere' : lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio Intercettato dai giornalisti sotto la sede del club nerazzurro nel centro ...

Pastore all'Inter? / Calciomercato news - Ausilio e Sabatini frenano. Il Psg apre al prestito : Pastore all'Inter? I tifosi sognano il colpo di Calciomercato nerazzurro e filtra ottimismo. Ecco e cifre messe sul tavolo del Psg e le parole dell'agente Simonian.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:10:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio e Sabatini fanno un punto : le ultime novità su Pastore : Calciomercato Inter – Al termine del summit andato in scena nella sede dell’Inter, Ausilio e Sabatini sono stati Intercettati dai microfoni di ‘Tmw’. Incalzati dalle domande dei giornalisti presenti, i due dirigenti nerazzurri hanno fatto un punto sul mercato. Queste le dichiarazioni di Ausilio: “Non ci sono novità su Pastore ne su nessun altro. Sul giocatore del PSG non ci sono le condizioni: nè per noi, né per ...

Inter - Pastore si avvicina di ora in ora : si lavora per la chiusura dell’affare : Inter, Pastore si avvicina di ora in ora: si lavora per la chiusura dell’affare Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Pastore SI avvicina – L’affare Pastore per l’Inter potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Inter e PSG stanno lavorando senza sosta in queste ore per trovare la quadratura del cerchio. GRANDE OTTIMISMO DI SUNING ...

Pastore-Inter - Emery è criptico : "Vorrei che restasse - ma..." : "Io preferirei che Pastore restasse, ma la decisione spetterà a lui e alla società". Il tecnico del Psg Unai Emery non nasconde la volontà di trattenere il giocatore argentino, in scadenza di ...

Calciomercato Inter : Pastore e il mediano : Queste sono ore decisive per l’Inter e suoi rinforzi nel mercato di riparazione. Non sono attesi voli a Parigi, ma continuano i rapporti con l’agente del calciatore argentino Pastore. Sono sempre difficili e complicati i rapporti tra il Psg e l’Inter per il flaco argentino. Abbiamo detto, nei giorni scorsi, come vi sarebbe accordo tra l’agente Simonian, il giocatore e la società nerazzurra. Lui ha più volte detto ...

Inter - Pastore ora o mai più : sono ore decisive : Inter, Pastore ora o mai più: sono ore decisive Inter, Pastore ora o mai più: sono ore decisive Continua a leggere L'articolo Inter, Pastore ora o mai più: sono ore decisive sembra essere il primo su NewsGo.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Inter - l'agente di Pastore : 'Il Psg non si opporrebbe a cessione' : TORINO - La sensazione è che questo matrimonio si farà all'ultimo istante del calciomercato. E' arrivato infatti un altro segnale di apertura nell'affare Inter-Pastore . A parlare, infatti, è Marcelo ...