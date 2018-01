Inter | Moratti amareggiato | “Spalletti deve trovare le soluzioni”

Inter - Moratti : "Crisi? Spalletti trovi soluzioni. Icardi già così fa più di tutti" : Massimo Moratti torna a parlare di Inter e commenta così il momento difficile che sta attraversando la squadra: " Spalletti vuole rinforzi? Sì ma poi l'allenatore deve lavorare con quello che ha e ...

Inter - Moratti : "Pastore? Il tecnico lavori con quelli che ha..." : L'ex presidente nerazzurro e il crollo della squadra: "Problemi di continuità. A Icardi non si può proprio dire nulla"

Erik Thohir - la Guardia di Finanza indaga sull'acquisto dell'Inter da Massimo Moratti : L'acquisto dell'Inter da parte dell'imprenditore indonesiano, Erick Thohir , sarebbe finito nel mirino della Guardia di Finanza per sospetti di irregolarità nella formazione del capitale con cui l'...

Mazzarri : 'Mercato? Darò indicazioni. Inter? Con Moratti ero secondo - poi...' : Il calcio non è una scienza esatta ma ha bisogno della scienza e delle conoscenze, è chiaro che nel calcio c'è anche l'imprevisto che non puoi controllare. Ma se tutti noi, a partire dalla vita ...

Inter : deleghe e ruolo da presidente - ecco perché può tornare Moratti : Massimo Moratti potrebbe tornare alla presidenza dell'Inter. Questo è quanto afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come gli obblighi imposti dal governo cinese circa gli investimenti all'estero potrebbero in qualche modo favorire il ritorno in scena dell'ex numero uno della società di corso ...

