Inter | il post sibillino di Icardi | “Poter dire addio significa crescere”

"Non ero in me - ho reagito alle violenze". Intervista Huffpost al 37enne eritreo che lanciò una bombola di gas contro gli agenti a piazza Indipendenza : "Mi dispiace, non avrei voluto fare quel gesto, ma non ero in me in quel momento. È stata una reazione alla violenza che avevamo subìto e stavamo subendo". Bereket Akefe è un fiume in piena. In mattinata, il gup Pierluigi Balestrieri, nell'ambito di un processo celebrato con rito abbreviato, lo ha giudicato colpevole di resistenza a pubblico ufficiale per i fatti accaduti il 24 agosto, durante lo sgombero del palazzo che ...