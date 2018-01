Inter | doppio colpo improvviso? Spalletti li vuole entrambi

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : doppio colpo per il Genoa - l’Inter insiste per Pastore : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpo Napoli - l’Inter vende - Toro scatenato - doppio innesto Genoa : Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un ...

Presentato il curriculum magistrale Internazionale in Chimica sostenibile e dell'ambiente con riconoscimento del doppio titolo in ... : (UNWEB) Perugia. E' stato Presentato questa mattina il curriculum internazionale in Environmental and Sustainable Chemistry del Corso di Laurea magistrale in Scienze Chimiche, frutto di un accordo fra ...

Inter - Ausilio vola a Barcellona : si prova il doppio colpo Video : Una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato [Video] è sicuramente l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. L'ex allenatore della Roma si è fatto sentire in particolar modo dopo il pareggio contro la Fiorentina, chiedendo a gran voce un difensore centrale. Centrale difensivo che è stato ufficializzato ieri, con l'approdo a Milano dell'argentino, Lisandro Lopez, arrivato dal ...

L'Inter lavora a un doppio scambio da favola Video : Da Lunedì L'Inter iniera' a fare sul serio sul mercato per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Prima di tutto si chiudera' l'affare Lisandro Lopez, in arrivo dal Benfica per 500.000 euro e riscatto fissato a 9 milioni di euro. Le visite mediche, salvo imprevisti, sono fissate per domani. Dopodichè si passera' al centrocampo e all'attacco per completare il mercato di gennaio. Intanto giunge un indiscrezione di mercato che parla di un doppio ...

Chivu - il doppio ex di Inter e Roma : 'Dzeko-Icardi - ecco la sfida' : 'Inter e Roma sono due grandi squadre, si giocano con la Lazio la qualificazione in Champions. Sono in crisi? Non diciamo così', il giudizio di Cristian Chivu, ex difensore e oggi opinionista di Fox ...

Inter - doppio colpo per Spalletti : Rafinha più Lisandro Lopez : Inter, doppio colpo per Spalletti: Rafinha più Lisandro Lopez Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spalletti – Luciano Spalletti ha alzato la voce, Steven Zhang, con il permesso del governo cinese, ha dato il via libera e Sabatini ed Ausilio stanno eseguendo. E’ in arrivo un doppio colpo nel calciomercato invernale per i nerazzurri. Vediamoli nel ...

Juventus-Can - l'affare è doppio. Inter - Rafinha primo obiettivo : la rassegna stampa : La Gazzetta dello Sport, infatti, in apertura omaggia Massimiliano Allegri, sempre più protagonista della sua Juventus: "Juve, mai così Max - scrive la Rosea - Allegri decide più degli assi e vince ...

Inter - possibile doppio colpo : Ramires e Mkhitaryan. Joao Mario allo United? : Inter, possibile doppio colpo: Ramires e Mkhitaryan. Joao Mario allo United? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, possibile doppio colpo – Il mercato in soccorso di Luciano Spalletti. Le ultime uscite in casa Inter non sono state delle più felici, con l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Milan, che brucia ancora. Per il tecnico ...

Inter : Ausilio tratta col Barcellona per un doppio colpo - ma occhio a Skriniar : Dalla Spagna arrivano buone nuove che potrebbero aiutare l'Inter a smaltire le scorie post derby. Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport che spiega come ieri, poche ore prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan, Ausilio e Sabatini abbiano incontrato alcuni esponenti del Barcellona per parlare di un doppio colpo di mercato.

Inter - doppio guaio : Miranda e D'Ambrosio ko : Lesione di primo grado sia per il brasiliano sia per l'azzurro che sicuramente saltano il derby e quasi certamente anche la Lazio

Inter - bond con obbligazioni al 4 - 875% : raccolto il doppio delle sottoscrizioni richieste : MILANO - Inter Media and Communication annuncia oggi l'offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore nominale complessivo di 300 milioni con scadenza 2022 al 4,875% (le 'obbligazioni'). ...

Inter - il bond da 300 milioni avrà un tasso al 4 - 875% : raccolte il doppio delle offerte : Ufficiale il lancio da parte del club nerazzurro di un bond da 300 milioni: tasso d'Interesse al 4,875% L'articolo Inter, il bond da 300 milioni avrà un tasso al 4,875%: raccolte il doppio delle offerte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diretta/ Inter-Chievo (risultato live 2-0) streaming video e tv : raddoppio di Icardi! : Diretta Inter Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Nella 15^ giornata di Serie A ecco i gialloblù a San Siro(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 15:41:00 GMT)