Infermiera dona rene al paziente | si innamorano e poi si sposano

(Di martedì 30 gennaio 2018) Due cuori, una capanna e... un. Potrebbe sembrare inusuale ma è romanticissimo. La storia arriva da Pisa e precisamente dall'ospedale. Dove cinque anni fa il signor Giacomo Schinasi venne ricoverato per una grave insufficienza renale.Nell'equipe medica che si è presa cura di lui c'era anche la signora Cinzia Stracquadaini,del reparto di dialisi dove Schinasi era ricoverato. I due presero a frequentarsi per via delle sedute di dialisi, tre volte a settimana mese dopo mese. Una consuetudine che, come racconta il quotidiano fiorentino La Nazione, si è tramutata in amore. Dopo mesi di cure, però arrivò la necessità del trapianto. E al momento della ricerca dell'organo, si è scoperto che proprio l'Cinzia possedeva i requisiti compatibili al 99% con quelli necessari per soddisfare le necessità del signor Giacomo. Immediata e inevitabile la ...