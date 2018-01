Industria e Innovazione - venduti tutti i diritti inoptati dell'aumento di capitale : Industria e Innovazione fa sapere che, nel corso della prima seduta della riofferta in Borsa dei diritti dell'aumento di capitale, sono stati venduti tutti i 2,5 milioni di diritti inoptati , relativi ...

ConfIndustria Basilicata : “Bene Regione con bando innovazione” : Piace agli imprenditori della Basilicata il piano regionale finalizzato a sostenere la rivoluzione digitale delle imprese locali. Da Confindustra Basilicata, infatti, arriva il parere positivo sulla misura regionale che prevede incentivi importanti per le imprese che innovano e scelgono tecnologie abilitanti per l’impresa 4.0, la nuova azienda capace di trasformare le metodologie produttive internazionali. Il commento di ...

Industria e Innovazione - chiuso aumento di capitale. Inoptato in Borsa dal 30 gennaio : TeleBorsa, - Si è concluso con la sottoscrizione dell'89,2% dell'offerta, per un controvalore di oltre 2,711 milioni di euro, l'aumento di capitale in opzione di Industria e Innovazione . I 2.532.320 ...

Industria e Innovazione - chiuso aumento di capitale. Inoptato in Borsa dal 30 gennaio : Si è concluso con la sottoscrizione dell'89,2% dell'offerta, per un controvalore di oltre 2,711 milioni di euro, l' aumento di capitale in opzione di Industria e Innovazione . I 2.532.320 diritti non ...

ConfIndustria Basilicata : “Bene Regione con bando innovazione” : Piace agli imprenditori della Basilicata il piano regionale finalizzato a sostenere la rivoluzione digitale delle imprese locali. Da Confindustra Basilicata, infatti, arriva il parere positivo sulla misura regionale che prevede incentivi importanti per le imprese che innovano e scelgono tecnologie abilitanti per l’impresa 4.0, la nuova azienda capace di trasformare le metodologie produttive internazionali. Il commento di ...

Industria e Innovazione - Rodrigue scende sotto l'1% : (Teleborsa) - In seguito all'aumento di capitale del gruppo Industria e Innovazione , dal 29 dicembre 2017, Rodrigue ha ridimensionato la propria quota azionaria allo 0,296%. In precedenza, dal 15 ...

Industria e Innovazione - Rodrigue scende sotto l'1% : In seguito all'aumento di capitale del gruppo Industria e Innovazione , dal 29 dicembre 2017, Rodrigue ha ridimensionato la propria quota azionaria allo 0,296%. In precedenza, dal 15 aprile 2017, la ...

Industria e Innovazione - i principali azionisti : (Teleborsa) - In seguito all'aumento di capitale, dal 29 dicembre 2017, Annamaria Scognamiglio è la principale azionista del gruppo Industria e Innovazione , con una partecipazione del 94,23%, ...

Aumento di capitale : Industria e Innovazione rettifica il prezzo delle azioni : (Teleborsa) - Industria e Innovazione rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito venerdì 29 dicembre. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di ...

Aumento di capitale : Industria e Innovazione rettifica il prezzo delle azioni : Industria e Innovazione rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito venerdì 29 dicembre. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica ...

Industria e Innovazione annuncia le date dell'aumento di capitale a pagamento : (Teleborsa) - Industria e Innovazione , in riferimento ai tre aumenti di capitale previsti dall'Accordo di Ristrutturazione del debito e deliberati dall'Assemblea del 29 giugno 2017, ha reso noti i ...

IT : ConfIndustria assegna a Protom il "Premio Imprese per Innovazione" : Protom è anche una realtà leader nelle soluzioni che integrano la realtà immersiva nei progetti ed ha vinto la gara internazionale per realizzare a Napoli, a Città della Scienza, Corporea, il primo ...

La Silicon Valley è qui : premiate da ConfIndustria 12 aziende al top dell'innovazione : Protom è anche la realtà che ha vinto la gara internazionale per realizzare a Napoli, a Città della Scienza, Corporea, il primo e più interattivo Museo dedicato al corpo umano e il più grande ...