Ilva | il sindaco di Taranto contro governo | allontana l' intesa

Ilva - nei giorni di vento scuole aperte ma fabbrica si dovrà fermare. Il sindaco di Taranto : “Lo stabilimento pagherà pulizia” : Qualcosa cambia a Taranto. Almeno nei Wind day, i giorni in cui soffia nella direzione che porta le poveri e i veleni dell’Ilva di Taranto nel vicinissimo quartiere Tamburi. Le scuole resteranno aperte anche se fino alle 12,30, ma soprattutto dovrà fermarsi una parte della fabbrica. È stato il sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci, a stabilirlo con un‘ordinanza emessa nelle scorse ore e con la quale ha disposto che “durante i giorni ...

Wind Day. PeaceLink : 'Il Sindaco quantifichi i danni e presenti il conto all'Ilva' : ... nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale". L'ILVA dovrebbe ...

SIlvano Giometto lancia Leonardo Bano come suo erede e candidato sindaco di Vicenza : E' mancato solo lo slancio feroce della sarcastica prosa contro i politici e la politica a tributare il successo nei distinguibili tabelloni di Ponte degli Angeli a Vicenza che ora, superbamente, ...

Ilva - Emiliano e il sindaco di Taranto : “Senza modifica del decreto sul piano ambientale non ritiriamo il ricorso al Tar” : La richiesta di sospensiva revocata il 29 dicembre? “Potrà essere reiterata”. Il ricorso al Tar contro il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il piano ambientale per Ilva? “Non verrà ritirato”. A 24 ore dal passo indietro rispetto alle mosse che secondo il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda rischiavano di sfociare nello spegnimento del siderurgico tarantino, il governatore pugliese Michele ...

Vertenza Ilva : vertice con governatore e sindaco sulla trattativa col governo : Anche la Puglia ha ritirato la sospensiva e l'impianto non sarà spento il 9 gennaio. Il governatore Emiliano sottolinea che il ricorso rimane però in piedi fino a quando non sarà raggiunto un accordo .

Ilva : appello di Gentiloni a Emiliano e al sindaco di Taranto : ritirate il ricorso al Tar : 'Non mettere a rischio il lavoro e la bonifica ambientale dell'area' ha chiesto il premier. Ma la risposta del governatore non promette di uscire dallo stallo: 'sono disponibile a illustrare a ...

Ilva - appello di Gentiloni ad Emiliano e al sindaco di Taranto : “Ritirate il ricorso. A rischio bonifiche e posti di lavoro” : Per risolvere la questione Ilva arriva l’appello anche del presidente del Consiglio. Paolo Gentiloni ha chiesto al governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci “di ritirare il ricorso al Tar” sul piano ambientale dello stabilimento jonico. Altrimenti, sarebbero “a rischio gli interventi per la bonifica ambientale e il lavoro che Taranto aspetta da anni”. L’invito ...

Ilva - il sarcasmo di Calenda su Emiliano : “Devo chiedergli permesso di incontrare il sindaco di Taranto? Se lo tranquillizza…” : “Io no ho escluso nessuno, il 20 c’è un tavolo cui spero vengano tutte le autorità e i sindacati. Con il sindaco di Taranto abbiamo concordato una linea che è la stessa del presidente Emiliano. Non c’è un’oncia di personalismo. Ho detto che se uno deve discutere in un tavolo deve ritirare il ricorso. Non si può partecipare al tavolo e contemporaneamente parlare in un’aula di tribunale. La mia visita al sindaco è ...

Ilva - Calenda : "Il 20 dicembre nessun tavolo se sindaco non ritira ricorso" : (Teleborsa) - 'La convocazione con l'ordine del giorno condiviso è uscita ieri, mi aspetto che il ricorso venga ritirato immediatamente' dal sindaco di Taranto. Non lascia spazio all'interpretazione ...

Ilva - blitz di Calenda a Taranto. Va dal sindaco e il dialogo riparte : Dopo il negoziato col governo, Comune e Regione potrebbero ritirare il ricorso al Tar Il ricorso contro il Dpcm Ilva cade da solo, viene ritirato, resta in piedi? Ancora non è chiaro. Ma al termine ...

Ilva : Calenda va da dal sindaco di Taranto. Stop al ricorso? : Colpo di scena per le acciaerie pugliesi. Il ministro dello Sviluppo ha incontrato il primo cittadino Melucci che pare disponibile a valutare il ritiro del ricorso. Si avvicina la possibilità di un'...

Ilva - blitz del ministro Calenda dal sindaco di Taranto : "Si può riaprire il dialogo". Ma Emiliano frena : Melucci disponibile a ritirare il ricorso dopo le rassicurazioni sul piano ambientale. Ma il governatore della Regione non cede: "Non si può condizionare la...

Ilva - il sindaco di Taranto disponibile a ritirare il ricorso : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, apre al ritiro del ricorso al Tar, dopo aver sentito il governatore della Puglia, Michele Emiliano, una volta convocato il tavolo negoziale sull' Ilva da parte ...