Il Politecnico di Torino alla ricerca di stanze nascoste nella tomba di Tutankhamun

Politecnico di Torino - a rischio il concorso per un posto da prof : l'ombra del conflitto d'interessi : Chi deve valutare i candidati alla cattedra in Ingegneria aeronautica lavora già con alcuni di loro: pratica vietata dall'Authority anticorruzione di Cantone

Torino - alle ricercatrici precarie del Politecnico contratto esteso se sono incinte : La vita di un ricercatore a tempo determinato è un po' meno dura al Politecnico di Torino. D'ora in avanti, infatti, chi va in maternità e chi si ammala per lungo tempo potrà avere un'estensione del ...

Torino : al Politecnico in diretta dalla ISS la finale della Zero Robotics Competition : La Zero Robotics Competition, organizzata per l’Europa da Politecnico di Torino, Asi, Università degli studi di Padova, Ufficio scolastico regionale del Piemonte e Rete Robotica a scuola, si concluderà quest’anno, l’11 gennaio, presso l’ateneo torinese che ospiterà 150 dei ragazzi arrivati in finale, tra i quali anche gli alunni di tre scuole piemontesi. Gli studenti assisteranno in diretta all’ultimo torneo della ...

Torino - uno spin-off del Politecnico crea la lampada da tavolo che stampa in 3d : in vendita per la Befana sotto la Mole e a Milano : Realizzata assieme alla catena di negozi Tiger: "Il cliente diventerà 'prosumer', ovvero produttore e consumatore"

