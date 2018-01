Il Nokia 3310 con 4G è ufficiale | rilasciate le caratteristiche tecniche

Il Nokia 3310 dei vostri sogni è ufficiale : YunOS - VoLTE - 4G - WiFi e tanto altro : A distanza di quasi un anno dalla presentazione del nuovo Nokia 3310, HMD Global annuncia ufficialmente la terza variante del cellulare. Dopo la versione originale con connettività 2G e la variante 3G, tocca oggi alla nuova versione 4G, con YunOS, VoLTE, WiFi e uno schermo polarizzato visibile anche sotto la luce diretta del sole. L'articolo Il Nokia 3310 dei vostri sogni è ufficiale: YunOS, VoLTE, 4G, WiFi e tanto altro è stato pubblicato per ...

Nokia 3310 arriverà in versione 4G e con WiFi : ecco la scheda tecnica : Nokia 3310 4G passa da TENAA: ecco la scheda tecnica della nuova versione dell'intramontabile telefono Nokia, questa volta con 4G e WiFi. L'articolo Nokia 3310 arriverà in versione 4G e con WiFi: ecco la scheda tecnica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Un nuovo anno e un nuovo Nokia 3310 versione 4G in arrivo : Al MWC(Mobile World Congress)dello scorso anno, Nokia era uno dei protagonisti della manifestazione con la presentazione attesa della versione aggiornata di uno dei suoi classici: il Nokia 3310 . Il terminale è stato presentato sul mercato come un moderno telefono , con il meglio dell’originale e alcune caratteristiche che gli hanno permesso di adattarsi al mercato attuale.Il telefono torna ad essere protagonista ed in base ai più recenti ...

Nokia 3310 3G e gli eroi di Justice League sotto l'albero di Natale : Lo straordinario veicolo per il rilancio del brand nel mondo del mobile arriva ora in versione 3G insieme ad alcune colorazioni in più per la scocca (al giallo e al rosso si aggiungono le cromie ...

Nokia 8 vi regala Nokia 3310 3G con l’aiuto della Justice League : Grazie all'aiuto della Justice League, comprando un Nokia 8 potrete ricevere in omaggio un Nokia 3310 3G. Scoprite come fare L'articolo Nokia 8 vi regala Nokia 3310 3G con l’aiuto della Justice League è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.