allmusicnews

: Il Migno in radio con il nuovo singolo Gennaio - apietrarota : Il Migno in radio con il nuovo singolo Gennaio -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Ilincon ilIn”, ildi Francescogna in arte “Il”, brano che anticipa l’uscita delalbum del cantautore toscano, prevista nel 2018. E’ un brano lento e poetico, ma con un’ impronta rock. Intenso e malinconico, è dedicato ad un amico. Scritto con Giovanni Germanelli, registrato e arrangiato presso il Seven Floor studio da F.gna, è accompagnato da un videoclip che è stato girato in giro per l’ Islanda, sfruttando dei passaggi caratteristici che rendono unica questa terra. Mix e master a cura di Alex Marton. Biografia Arrangiatore, musicista ed autore per : Viola Valentino, Scialpi, Valeria Rossi, Leandro Barsotti, Den Harrow, Lidia Pastorello (Amici 2011), Paolo Macagnino (Amici 2013) e per vari ragazzi di “Io canto” e “Ti lascio una ...