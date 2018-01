: RT @sole24ore: Il Madoff cinese che ha truffato 5 miliardi di dollari con un sito - markgrika : RT @sole24ore: Il Madoff cinese che ha truffato 5 miliardi di dollari con un sito - sole24ore : Il Madoff cinese che ha truffato 5 miliardi di dollari con un sito - MondoMercati : Il Madoff cinese che ha truffato 5 miliardi di dollari con un sito -

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 30 gennaio 2018) Zhang Xialoei fino a qualche tempo fa veniva intervistato dalla tv di stato per il suo fiuto negli affari, il suoera conosciuto in tutto il mondo ed era sponsor di importanti squadre di calcio europee. Ora è in carcere: ha ingannato milioni di risparmiatori con lo Schema Ponzi...