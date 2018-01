Il M5S alla sfida per il governo | Luigi Di Maio in diretta su La7  «100 seggi

Il M5S alla sfida per il governo - Luigi Di Maio ospite di Floris a DiMartedì Diretta video : Il candidato premier pentastellato ospite della trasmissione in prima serata su La7 all’indomani dell’ufficializzazione delle liste

M5S - candidato Dessì balla con Spada. Bufera su fedelissimo della Lombardi : Se avessi fatto le stesse cose quando ero ragazzo nel mio quartiere, probabilmente oggi non la racconterei, il mondo cambia, ma non sempre in meglio". Tirata in ballo in tutta questa polemica anche ...

Il candidato al Senato Dessì dei M5S balla con uno degli Spada e spunta vecchio post Facebook : 'Ho menato dei romeni' : ' 'balla con gli Spada' sembra questo, parafrasando il titolo di un famoso film di Kevin Costner, uno dei passatempi preferiti da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ad Ostia'. Lo scrive sulla sua ...

Candidato M5S balla con Spada - Pd all'attacco : ... ex consigliere comunale della cittadina laziale ora in corsa per il Parlamento, accenna divertito qualche passo di danza sulle note di 'Happy' insieme a Domenico Spada, boxeur campione del mondo ...

"Dessì balla con un uomo del clan Spada". Bufera sul candidato M5S al Senato Video : «balla con gli... Spadà sembra questo, parafrasando il titolo di un famoso film di Kevin Costner, uno dei passatempo preferiti da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ad Ostia»....

Polemica sul candidato M5S : Così ballava con uno Spada : Tornano a far parlare di sè, per le ragioni sbagliate, gli uomini candidati dal Movimento 5 Stelle. In pieno scontro politico è un filmato a emergere, ripescato da un consigliere regionale del Partito Democratico, Eugenio Patanè, che prende di mira il fedelissimo della Lombardo, Emanuele Dessì, candidato al collegio senatoriale di Latina e accusato di essere vicino al clan Spada.Nel video, una parodia della Happy di Pharrell Williams intitolata ...

Elezioni politiche - Pd : “Candidato M5S a Latina balla con Domenico Spada - lasci”. Lui : “Il pugile fu premiato da Delrio” : Il candidato M5s viene ritratto in palestra con Domenico Spada e Pd parte all’attacco. “‘balla con gli… Spada‘. sembra questo, parafrasando il titolo di un famoso film di Kevin Costner, uno dei passatempo preferiti da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ad Ostia“, scrive sulla sua pagina Facebook Eugenio Patané, consigliere regionale del Pd Lazio, allegando un video promozionale dei 5 stelle in ...

Roberta Lombardi - M5S - candidata alla Regione Lazio a #Corrierelive | La diretta : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #Corrierelive

Alessia D'Alessandro - la candidata M5S strappata alla Merkel : Da Agropoli se ne era andata cinque anni fa, destinazione Germania. Ora Alessia D'Alessandro, economista con un curriculum invidiabile, è tornata in Italia per candidarsi nel suo paese d'origine con ...

Chi è Alessia D'Alessandro : la candidata M5S (strappata alla Mekel) che sfiderà l'uomo delle fritture ad Agropoli : Economista, plurilaureata, parla cinque lingue e lavora come staffista al Centro ricerche economiche della Cdu, il partito della Cancelliera tedesca Angela Merkel. Alessia D'Alessandro è la carta che mette in campo ad Agropoli (Salerno) il Movimento Cinque Stelle che candida alla Camera per sfidare all'uninominale Franco Alfieri, il candidato del Pd assurto alle cronache come il sindaco "delle fritture di pesce", sulla scorta di una ...