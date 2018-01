Il governo | no alla proposta della regione Puglia e del comune di Taranto sull' Ilva

Alitalia - il governo notifica alla Ue il prestito ponte : MILANO - Il governo italiano ha presentato all'Ue la notifica prestito ponte per Alitalia. E' quanto si apprende da fonti ministeriali. Per l'ex compagnia di bandiera il 'tesoretto' pubblico era stato ...

Germania - si sblocca il governo : l’Spd vota il via libera alla Grande Coalizione : Germania, si sblocca il governo: l’Spd vota il via libera alla Grande Coalizione Via libera alla mozione di Martin Schulz con 362 voti su 645: la Germania potrebbe finalmente avere un governo. Soddisfazione dall’Europa, Angela Merkel pronta per un nuovo incarico. Continua a leggere L'articolo Germania, si sblocca il governo: l’Spd vota il via libera alla Grande Coalizione sembra essere il primo su NewsGo.

Germania - si sblocca il governo : l'Spd vota il via libera alla Grande Coalizione : Via libera alla mozione di Martin Schulz con 362 voti su 645: la Germania potrebbe finalmente avere un governo. Soddisfazione dall'Europa, Angela Merkel pronta per un nuovo incarico.

Spd con Merkel - governo Germania/ Schulz dice sì alla Grande Coalizione : Juncker esulta - frenato Kuhnert : Spd con Merkel, Governo Germania accordo fatto: Schulz dice sì alla Grande Coalizione con Cdu-Csu, sofferta relazione al Congresso dei socialdemocratici(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 23:08:00 GMT)

Spd con Merkel - governo Germania/ Schulz dice sì alla Grande Coalizione : accordo sofferto al congresso : Spd con Merkel, Governo Germania accordo fatto: Schulz dice sì alla Grande Coalizione con Cdu-Csu, sofferta relazione al congresso dei socialdemocratici(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:53:00 GMT)

E adesso il governo "snobba" 500 milioni di turisti dalla Cina : ... anticipavano il giorno prima da Roma e Bruxelles, con un'euforia giustificata dai numeri: la Cina è prossima a raggiungere il miliardo e mezzo di abitanti e nel solo 2016, per visitare il mondo, i ...

E adesso il governo snobba 500 milioni di turisti dalla Cina : S garbo alla Cina: governo e Commissione europea snobbano la firma dei patti sul turismo sostenibile. In ballo affari per miliardi di euro. Se non un pasticcio diplomatico, certo una magra figura. Italia ed Europa sono uscite a pezzi, quanto a credibilità ed immagine, dalla cerimonia inaugurale dell’anno del turismo Ue-Cina 2018. «Un’opportunità unica per promuovere il turismo sostenibile, con l’obiettivo ...

Toh - il governo gonfia gli stipendi agli statali alla vigilia delle elezioni : Il 'regalino' arriverà a quattro giorni dalle elezioni per i circa 250mila dipendenti delle amministrazioni centrali, cioè ministeri, Inps, Inail e agenzie fiscali. Ieri il Consiglio dei ministri ha, ...

Rifiuti : Lupo (Pd) - governo nazionale attento alla Sicilia ma Regione faccia propria parte : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta il presidente del Consiglio Gentiloni sta dimostrando grande attenzione per la Sicilia, ma è indispensabile che il presidente Musumeci si assuma le proprie responsabilità e non tenti di riversare sul governo nazionale i problemi legati all’emergenza r

Caos alle Hawaii per allarme attacco missilistico dalla Core del Nord. Poi la rassicurazione del governo - "era un errore" : Nella giornata di ieri, Sabato 13 Gennaio, quando in Italia era sera, gli abitanti delle isole Hawaii si sono visti recapitare messaggi sul proprio smartphone su un immediato attacco missilistico...

Germania - raggiunto l'accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Il leader Spd: "Risultato eccezionale". Anche se i suoi delegati devono ancora votare l'intesa

Pietro Grasso al sit in dei lavoratori di Ideal standard : "No alla delocalizzazione dopo gli aiuti del governo" : "Siamo qui come promesso a Roccasecca, per portare solidarietà a tutti coloro che sono in questa terribile situazione di rischiare il licenziamento per una fabbrica, che è una multinazionale che ha deciso di delocalizzare i suoi interessi, dopo aver ricevuto congrui contributi dal governo italiano". Lo ha detto il presidente del Senato e candidato premier di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, esprimendo solidarietà al sit-in ...

Germania - raggiunto l'accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Anche se i delegati Spd dovranno votarla

Accordo di governo in Germania. Martin Schulz tira dalla sua Angela Merkel su sanità - pensioni - rifugiati - Europa e ambiente : Ventotto: è il numero delle pagine del programma su cui l'Union di Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz si sono accordati per dare vita ad una riedizione della Groß e Koalition. Ci sono voluti tre giorni per trovarsi d'Accordo su tutti i punti. Adesso la parola passerà ai congressi dei vari partiti coinvolti: Cdu e Csu (ovvero i due che compongono l'Union) e Spd. L'ipotesi di un ritorno alle urne, con un ...