Il giudice sportivo scagiona il milanista Cutrone | niente squalifica

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : la decisione su Cutrone : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Prima Categoria - tutte le decisioni del giudice sportivo - Magazine Pragma : Prima Categoria,tutte le decisioni del giudice sportivo decisioni DEL giudice sportivo PREANNUNCIO DI RECLAMO gara del 17/ 1/2018 CITTA DI SAN VITO LO CAPO BALESTRATE Preso atto del preannuncio di ...

giudice sportivo - gli squalificati di Serie B : batoste per Ricci e Bentivoglio : Tre turni di squalifica per Simone Bentivoglio (Venezia) e Matteo Ricci (Salernitana), entrambi espulsi nel corso di Salernitana-Venezia. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie B prendendo in esame le gare dell’ultimo turno. Il primo paga “per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”; il secondo “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, affrontato in maniera ...

Squalificati Serie A / giudice sportivo : sono 4 - assenze pesanti in casa Cagliari : Squalificati Serie A, Giudice sportivo: sono 4, assenze pesanti in casa Cagliari. sono stati diramati i calciatori che non potranno scendere in campo per il prossimo turno del campionato(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:25:00 GMT)

giudice sportivo - cori razzisti contro Koulibaly : chiusa la curva Atalanta con la condizionale : Sono 4 i giocatori fermati per una giornata dal Giudice sportivo in seguito alla 21esima giornata di Serie A: Nicolò Barella del Cagliari ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti ...

Serie A - giudice sportivo : niente prova TV per Benatia - nessuna multa per i cori contro Matuidi : Si conclude senza alcun provvedimento del giudice sportivo lo strascico di polemiche cominciato dopo il fischio finale di Cagliari-Juventus. Due gli episodi analizzati con cura: la gomitata di Benatia ...

Serie A - il giudice sportivo : 'Calvarese ha visto - no alla prova tv per Benatia' : No alla prova tv per la presunta gomitata di Benatia a Pavoletti, in Cagliari-Juve di sabato scorso. Il Giudice Sportivo ha preso in esame su segnalazione della procura federale il fallo del difensore ...

Serie A - giudice sportivo : 3 squalificati per la prima giornata di ritorno : Gol nel derby il più bello della mia vita' Next Coppa Italia, Juventus Torino 2-0: cronaca e tabellino

CORI RAZZISTI A MATUIDI / Curva del Verona turno con la condizionale nelle decisioni del giudice Sportivo : CORI RAZZISTI a MATUIDI, Curva dell'Hellas Verona turno con la condizionale nelle decisioni del Giudice Sportivo dopo gli ululati nei confronti del centrocampista francese della Juventus.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:18:00 GMT)

giudice sportivo - una giornata di squalifica - con pena sospesa - alla curva del Verona : ROMA - Una giornata di squalifica - sospesa con condizionale per un anno - alla curva Sud del Verona : lo ha deciso il Giudice sportivo a seguito dei 'di cori espressione di discriminazione razziale, ...

