Icardi e il post di addio | ce l' ha con Wanda Nara?

Icardi LASCIA L'INTER?/ Calciomercato - il post su Instagram : il nerazzurro è stufo dei tifosi : Mauro ICARDI LASCIA L'INTER? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:27:00 GMT)

LIVE Pagelle Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-0. Grande sfida tra Icardi e Dzeko per un posto in Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Inter-Roma, big match della 21a giornata di Serie A. A San Siro ci si gioca un posto in Champions League. Infatti i nerazzurri sono quarti in classifica con tre punti in più dei giallorossi, che hanno però una partita in meno. Entrambe le squadre dovranno quindi dare il tutto per tutto per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe cambiare l’esito della stagione. ...

Fiorentina-Inter 1-1 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : botta e risposta tra Icardi e Simeone (VIDEO) : Fiorentina-Inter 1-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: botta e risposta tra Icardi e Simeone (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Finisce in parità, 1- 1, il secondo anticipo della 20° giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Al gol di Icardi ad inizio ripresa risponde nei minuti di recupero la prodezza di Simeone. ...

Inter - il Real Madrid fa sul serio per Icardi : proposto Benzema : Inter, il Real Madrid fa sul serio per Icardi: proposto Benzema Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL Real Madrid FA SUL serio PER Icardi – L’Interessamento del Real Madrid per Mauro Icardi non sembra essere più fantamercato. I Blancos fanno sul serio per l’attaccante argentino e stanno ponendo le basi per una vera e propria trattativa ...

Inter - senti Cannavaro : “Mi hanno proposto Icardi - ma…” : Inter, senti Cannavaro: “Mi hanno proposto Icardi, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, senti Cannavaro- Fabio Cannavaro, Intervistato dai colleghi di “Il Mattino”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul percorso del Napoli nel corso di questa stagione, e sui reali obiettivi dei partenopei. Poi breve parentesi anche su ...

Inter - nuova proposta a Icardi : rinnovo fino al 2023 e clausola da 200 milioni! : Inter, nuova proposta a Icardi: rinnovo fino al 2023 e clausola da 200 milioni! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, nuova proposta A Icardi – Miglior giocatore di questa stagione e capitano dell’Inter, Mauro Icardi potrebbe continuare a legare il suo a quello dei nerazzurri ancora per molto tempo. La società Interista, infatti, è sempre al ...

Inter - Ausilio : "Il Real non ci ha chiamato per Icardi. Gennaio? Rosa a posto così" : Mercato, campionato e gli obiettivi di un'Inter che viaggia a ritmi incredibili. Con la sfida di sabato sera contro la Juventus che promette già scintille. Sono solo alcuni dei temi trattati da Piero ...