I separatisti del sud dello Yemen hanno conquistato Aden | città controllata dai loro ex

Uno dei leader dei separatisti anglofoni del Camerun è stato arrestato in Nigeria : Il 5 gennaio Julius Ayuk Tabe, uno dei leader dei separatisti anglofoni del Camerun, è stato arrestato ad Abuja, in Nigeria, insieme a sei suoi collaboratori. Tabe è il capo dell'Ambazonia Governing Council, un movimento che chiede l'indipendenza dal Camerun