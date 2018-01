Honor 7X | in arrivo un aggiornamento con Face Unlock e lente AR per la fotocamera

Nuova stagione in arrivo per For Honor : Ubisoft è lieta di annunciare, che a partire dal 15 Febbraio sarà disponibile la quinta stagione per For Honor, in concomitanza su PS4, Xbox One e Windows PC. Il primo anniversario del gioco migliorerà l’esperienza offerta tramite il bilanciamento degli eroi, oltre a introdurre modifiche al sistema di combattimento e opzioni di personalizzazione. For Honor: Nuova stagione a Febbraio A partire da Febbraio ...

Huawei annuncia l’imminente arrivo della EMUI 8.0 per Honor 7X - Honor 9i - Honor 8 Pro e Honor 8 Lite : Huawei ha annunciato che entro le prossime settimane la versione 8.0 della EMUI arriverà finalmente su Honor 7X, Honor 9i, Honor 8 Pro e Honor 8 Lite. Riuscirà l'azienda a mantenere la promessa? L'articolo Huawei annuncia l’imminente arrivo della EMUI 8.0 per Honor 7X, Honor 9i, Honor 8 Pro e Honor 8 Lite è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Server dedicati in arrivo per For Honor : Ubisoft annuncia un open test globale : Ubisoft annuncia che questa settimana tutti gli utenti, tra cui anche chi non possiede il gioco, potranno partecipare al primo open test dei nuovi Server dedicati di For Honor dalle 14:00 del 14 dicembre alle 02:00 del 18 dicembre su tutte le piattaforme disponibili.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale: L'open test per i Server dedicati è il prossimo passaggio verso la nuova infrastruttura online per il gioco che debutterà nel 2018. I ...

Honor : in arrivo un nuovo smartphone con 4 fotocamere : Nel prossimo evento la Honor presenterà un nuovo smartphone: avrà quattro fotocamere e verrà annunciato il prossimo 13 dicembre 2017. Honor sembra voglia giocare pesante. Dopo la presentazione dei suoi modelli Honor 7X e View 10 ed gli smartphone del padre Mate 10 e Mate 10 Lite, pare voglia lanciare un nuovo dispositivo per mercoledì 13 dicembre. Uno smartphone, quattro fotocamere Alcune fonti cinesi mostrano un volantino che lascia poco ...

Spunta un nuovo aggiornamento per Honor 6X : in arrivo la B370 : Sta per arrivare sulla scena un nuovo aggiornamento dedicato a chi ha deciso di acquistare un Honor 6X, smartphone certo non di fascia alta come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche mese fa in seguito alla nostra recensione, ma tutto sommato apprezzabile per chi non ha grosse pretese dal punto di vista hardware. Ebbene, oggi 6 dicembre possiamo soffermarci su un nuovo pacchetto software, ovviamente ottimizzato sul sistema operativo Android ...

In attesa di Huawei Nova 2S - in arrivo il 7 dicembre - ecco le foto dal vivo di Honor V10 : Huawei Nova 2S sarà presentato ufficialmente il 7 dicembre in Cina. Nel frattempo vediamo alcune immagini dal vivo di Honor V10 L'articolo In attesa di Huawei Nova 2S, in arrivo il 7 dicembre, ecco le foto dal vivo di Honor V10 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Honor 7X è in arrivo : ecco come acquistarlo con un piccolo sconto : Mancano pochi giorni alla presentazione di Honor 7X in Europa, prevista per il 5 dicembre, e Honor si prepara al lancio italiano con una promozione destinata a tutti coloro che saranno interessati ad acquistarlo in tempi brevissimi. L'articolo Honor 7X è in arrivo: ecco come acquistarlo con un piccolo sconto è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.