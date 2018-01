Honduras non è solo Isola dei famosi | ma sangue e repressione

Isola dei Famosi 2018 - “un concorrente non ce l’ha fatta e lascia l’Honduras” : La seconda puntata de “L’Isola dei Famosi“, in programma lunedì 29 gennaio su Canale 5, si preannuncia scoppiettante. L’ultimo bollettino dall’Honduras: “Un concorrente del reality non ce l’ha fatta e, poche ore fa, si è auto eliminato lasciando la trasmissione”, ha scritto il giornalista Gabriele Parpiglia sui social, rilanciando la notizia svelata dal settimanale “Spy“. Chi sarà il naufrago ...

Isola dei Famosi - parte l'avventura. Da Arisa a Romina Power : ecco chi non è naufragato in Honduras : Conto alla rovescia per l'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi su Canale5. Domani (ore 21.15) si conosceranno meglio i 17 naufraghi, dopo una settimana invece saranno svelati i due ...

Isola Dei Famosi : ecco quale naufrago non è atterrato in Honduras Video : Lunedì 22 gennaio 2018 andra' in onda la prima puntata della nuova edizione dell'#Isola dei Famosi. Da poche ore i naufraghi sono partiti per atterrare in Honduras e #Stefano De Martino, nuovo inviato del format, ha pubblicato le prime foto del posto. I concorrenti che avranno modo di mettersi alla prova, sfidare le condizioni climatiche e la combattere la fame sono: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez; Eva Henger, madre dell'ex ...

Isola - Luca Onestini e Raffaello Tonon sbarcano in Honduras? : Lunedì 22 gennaio andrà in onda la prima puntata dell' Isola dei Famosi e proprio ieri Alessia Marcuzzi, durante la conferenza stampa, ha spiegato tutte le novità di quest'anno. Fra le novità ce n'è ...

Isola Dei Famosi : ecco quale naufrago non è atterrato in Honduras : Lunedì 22 gennaio 2018 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Da poche ore i naufraghi sono partiti per atterrare in Honduras e Stefano De Martino, nuovo inviato del format, ha pubblicato le prime foto del posto. I concorrenti che avranno modo di mettersi alla prova, sfidare le condizioni climatiche e la combattere la fame sono: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez; Eva Henger, madre dell'ex ...

Isola dei Famosi - la ballerina di Colorado non raggiunge l'Honduras : bloccata in aeroporto senza passaporto : Il primo scoop sulla nuova edizione dell''Isola dei Famosi', che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5 lo fa il settimanale Spy che, attraverso i suoi profili social, svela che il reality condotto da ...

Isola - Paola Di Benedetto non raggiunge l'Honduras : bloccata in aeroporto a Città del Messico senza passaporto : Il primo scoop sulla nuova edizione dell'?Isola dei famosi?, che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5 lo fa il settimanale Spy che, attraverso i suoi profili social,...

Isola dei Famosi - la ballerina di Colorado non raggiunge l'Honduras : bloccata in aeroporto senza passaporto : Il primo scoop sulla nuova edizione dell''Isola dei Famosi', che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5 lo fa il settimanale Spy che, attraverso i suoi profili social, svela che il reality condotto da ...

Isola - Paola Di Benedetto non raggiunge l'Honduras : bloccata in aeroporto senza passaporto : Il primo scoop sulla nuova edizione dell'?Isola dei famosi?, che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5 lo fa il settimanale Spy che, attraverso i suoi profili social,...

Isola - Paola Di Benedetto non raggiunge l'Honduras : bloccata in aeroporto senza passaporto : Il primo scoop sulla nuova edizione dell'?Isola dei famosi?, che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5 lo fa il settimanale Spy che, attraverso i suoi profili social,...

Isola dei famosi - Paola Di Benedetto non atterra in Honduras : ecco il motivo : Paola Di Benedetto, concorrente de L’Isola dei famosi 13, non è atterrata in Honduras. ecco il motivo. Paola Di Benedetto, passaporto smarrito o fatto sparire da una rivale? L’Isola dei famosi 13 inizia con un “giallo”, svelato dal settimanale Spy sui canali social. Paola Di Benedetto, ex “madre natura” di Ciao Darwin e ballerina di […] L'articolo Isola dei famosi, Paola Di Benedetto non atterra in Honduras: ecco il ...

Isola - chi sono gli aspiranti naufraghi non famosi in partenza per l’Honduras : Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone: sono loro i vincitori di Isola dei famosi - Saranno Isolani...

Isola Dei Famosi : la De Lellis festeggia il compleanno e non sbarca in Honduras? Video : Diverse ore fa, sono apparse online le prime e scottanti indiscrezioni concernenti la tredicesima edizione del celebre reality-show di Canale 5, che verra' mandato in onda a partire dal 22 gennaio 2018. Intanto, a poche ore dalla divulgazione della prima foto di gruppo de L'Isola 13, che ritrae i personaggi-VIP in partenza per l'Honduras, sono in molti a chiedersi se l'ex-gieffina #Giulia De Lellis abbia rinunciato a prendere parte al reality ...

Isola Dei Famosi : la De Lellis festeggia il compleanno e non sbarca in Honduras? : Diverse ore fa, sono apparse online le prime e scottanti indiscrezioni concernenti la tredicesima edizione del celebre reality-show di Canale 5, che verrà mandato in onda a partire dal 22 gennaio 2018. Intanto, a poche ore dalla divulgazione della prima foto di gruppo de L'Isola 13, che ritrae i personaggi-VIP in partenza per l'Honduras, sono in molti a chiedersi se l'ex-gieffina Giulia De Lellis abbia rinunciato a prendere parte al reality ...