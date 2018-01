HAPPY! - SyFy rinnova la serie per una seconda stagione!

: Rimanendo in tema Comics & TV, #Happy!, la serie tratta dall'omonimo fumetto di Morrison e Robertson, è stata uffic… - Il_Nerdastro : Rimanendo in tema Comics & TV, #Happy!, la serie tratta dall'omonimo fumetto di Morrison e Robertson, è stata uffic… - comicus_it : Happy! di Grant Morrison avrà una seconda stagione su Syfy: - Everyeye : Happy!, SyFy annuncia il rinnovo per una seconda stagione - comingsoonit : A poche ore dalla conclusione del ciclo inaugurale, la rete americana Syfy ha annunciato il rinnovo del dramedy con… - Style_Sheets : Happy!: SyFy rinnova per una seconda stagione la serie tv -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Buone nuove per i fan di. All'indomani del season finale,ha confermato che latornerà per unastagione. Ricordiamo che la, tratta dall'omonimo fumetto, ha come protagonista Christopher Meloni, nel ruolo di Nick Sax, ex poliziotto divenuto un sicario scettico, che fa coppia con un piccolo unicorno blu di nome Happy per salvare una bambina.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 1x07 "Destroyer of Worlds"Ecco le parole del presidente della NBCUniversal Cable Entertainment Chris McCumber sul rinnovo della: "ha toccato le corde del nostro pubblicoe ha sconvolto il panorama televisivo con il suo modo unico di raccontare la storia e le strabilianti performance di Christopher Meloni. Se la gente pensava che questa stagione è stata folle, non vedo l'ora che i fan vedano quello che Grant Morrison, Brian Taylor e l'intero cast e team hanno in ...