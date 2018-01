Ha la media del nove | i genitori ricorrono al Tar | Merita il 10

"Violenze su bambine tra i 10 e i 12 anni" : arrestato bidello di scuola media : Un bidello di 58 anni di Bitetto (Bari) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Secondo le accuse, avrebbe molestato e costretto a subire atti sessuali alcune delle ragazzine della scuola media in...

Sono Tornato - il “ritorno” di Benito Mussolini al tempo di migranti e tv del dolore è una commedia corrosiva da non perdere : Lascia stare i santi, ma gioca pure con Mussolini. Finalmente il cinema italiano infrange un tabù decennale. Sono Tornato, il nuovo film di Luca Miniero, pone al centro della scena il ritorno surreale e grottesco del Duce mescolandolo agli umori politici dell’oggi. Aprile 2017, Roma, quartiere Esquilino. Dopo essere caduto dal cielo come un meteorite, Mussolini riemerge da dietro una lapide antica. Prima una mano, poi i lembi di una divisa ...

Il mediatore. Gianluigi Paragone : "Dopo le elezioni potrei essere l'uomo del dialogo tra M5S e Lega" : "Non potevo sempre rifugiarmi dietro il paravento dell'essere giornalista. Così ho pensato fosse giusto provare a dare il mio punto di vista dentro le istituzioni. Senza arroganza, ma con delle idee precise. Il Movimento è la forza che più mi ha seguito in questi anni di denunce, soprattutto al sistema bancario,per questo ho detto di sì. Mentre ho detto no ad una coalizione di centrodestra che per quel che mi riguarda ...

Meteo : a Milano “Giorni della Merla” con temperature sopra la media : Per la tradizione popolare i cosiddetti ”giorni della merla” (gli ultimi tre giorni di gennaio, o gli ultimi due e il 1° di febbraio) farebbero registrare le temperature più basse: a smentire questa credenza per la città di Milano, almeno per gli ultimi 120 anni, è la Fondazione Omd – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Secondo i dati raccolti dagli inizi del ‘900 a oggi le temperature registrate nei periodi compresi ...

RMC Sport Network - la nuova emittente sportiva del gruppo Radio mediaset : 29 gennaio 2018, ore 7.00: sbarca in Fm una nuova Radio, la Radio dello Sport: RMC Sport Network. C’è chi lo guarda in TV sprofondato sul divano, chi va allo stadio con gli amici della curva, chi lo segue alla Radio mentre sogna di essere nei box a due passi dai campioni e poi c’è chi lo pratica sul serio. Qualunque sia il modo di vivere lo Sport, gli italiani lo amano alla follia e da oggi avranno una Radio dedicata a ...

Solidarietà del coordinamento Cdr mediaset ai colleghi di : Roma, 29 gen. (askanews) Il coordinamento dei cdr di Mediaset esprime Solidarietà ai colleghi di Askanews, in sciopero a seguito dell'annuncio che non sarà erogato entro il 27 gennaio lo stipendio ai ...

Huawei mediaPad M5 : ecco le presunte immagini render delle versioni da 8 - 4 e 10 - 1 pollici : Nelle scorse ore sono apparse in Rete le presunte immagini render di Huawei MediaPad M5 nelle versioni con display da 8,4 pollici e da 10,1 pollici L'articolo Huawei MediaPad M5: ecco le presunte immagini render delle versioni da 8,4 e 10,1 pollici è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

media : per gli attacchi delle truppe turche in Siria sono morte 86 persone - : Lo trasmette l'agenzia nazionale Siriana SANA, citando fonti locali. In precedenza l'unità arabo-curda delle forze democratiche della Siria ha riferito che il numero di vittime tra i civili ad Afrin è ...

Lontano da te - al via le riprese della nuova fiction di mediaset e mediaset España : Lontano da Te è la nuova fiction di Mediaset e Mediaset España che andrà in onda in contemporanea in Italia su Canale 5 e in Spagna su Telecinco tra fine 2018 e inizio 2019.

mediapro - il colosso spagnolo che punta a comprare i diritti tv del calcio italiano : Dopo aver contribuito a buttar fuori l'Italia dal Mondiale, ora la Spagna può 'comprare' il campionato italiano di serie A. È una chiave di lettura metaforica, ma di fatto la svolta sui diritti tv può essere in salsa spagnola: la Lega di A, dopo aver ritenuto troppo basse le offerte di Sky e Mediaset, ha aperto a Mediapro, colosso di Barcellona, anche se le altre due concorrenti sperano di rientrare. Il gruppo di ...

Diritti tv - ad Infront : 'L'offerta di mediapro legata al canale della Lega' : L'offerta di Mediapro per i Diritti tv della Serie A 'è legata al progetto di realizzare un canale in partnership con la Lega da offrire su ogni piattaforma possibile'. Lo ha chiarito l'ad di Infront, ...