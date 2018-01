Ha 9 a scuola | genitori ricorrono al Tar

Figlio promosso con 9 a scuola : ricorso genitori al Tar/ Agrigento - "merita 10 in pagella" : giudici con i prof : Figlio promosso con 9 a scuola: ricorso dei genitori al Tar , 'merita 10 in pagella', ma i giudici danno ragione ai prof. Il caso ad Agrigento.

scuola - stop ai genitori ritardatari : il comune di Vaprio d’Adda multa chi “dimentica” i figli in aula : stop ai ritardatari. Non stiamo parlando di studenti ma di mamme e papà che “dimenticano” i figli a Scuola. A Vaprio d’Adda, comune della città metropolitana di Milano, l’amministrazione ha deciso di multare chi non rispetta gli orari: dieci euro a chi sfora entro la prima ora, venti se si va oltre. L’iniziativa è stata presa dalla giunta guidata da Andrea Benvenuto Beretta in totale sinergia con l’istituto comprensivo della città. ...

Siracusa - parla il prof aggredito dai genitori di un suo alunno : 'Sto pensando di lasciare la scuola' : Ha manifestato l'intenzione di lasciare la scuola Salvatore Busà, l'insegnante di educazione fisica di Avola (Siracusa) che ha riportato la frattura di una costola dopo l'aggressione da parte dei ...

Primaria Colombo di Villaggio del Sole - Comitato Genitori : 'scuola aperta per conoscere il nostro mondo' : I vari continenti saranno raccontati direttamente da tutto ciò che verrà portato dalle famiglie nei locali della scuola: tanti piccoli pezzi di mondo messi tutti assieme. La scuola Colombo vuole ...

I genitori a scuola per formarsi. Iniziativa dell'Istituto comprensivo : Le attività si sono svolte presso la scuola media cittadina, di viale della Scienza in Mirto. Il corso, giunto alla quarta edizione, è stato articolato in tre incontri pomeridiani, e in particolare: ...

Treviso - alunno rimproverato a scuola : i genitori picchiano il professore : Un rimprovero al figlio durante le lezioni, e i genitori che chiedono un incontro con l'insegnante e lo aggrediscono . Sono dovuti intervenire i carabinieri oggi, 23 dicembre, alle 10 del mattino, all'...

La scuola annulla la recita dei bimbi all'ultimo momento : rissa sfiorata tra genitori e preside : recita annullata all'ultimo momento, esplode la rabbia dei genitori arrivati in massa davanti alla scuola elementare di via Iolanda Ciuffini, a Pavona, nella popolosa frazione di Albano dove, giovedì ...

scuola - in Consiglio regionale i disagi di genitori e studenti : il caso della scuola 'Sergio Bonelli' : Al centro dell'audizione la richiesta da parte del Comitato di fondere due istituti comprensivi del nono Municipio di Roma - 'Matteo Ricci' e 'Fiume Giallo'

Non va a scuola - denunciati i genitori : I carabinieri di Serra San Bruno, a seguito di una mirata attività informativa nello specifico settore, hanno eseguito una serie di controlli nelle scuole secondarie di primo grado della giurisdizione ...

Roma - le aule sono al freddo : i genitori occupano scuola materna : Una sessantina di genitori della scuola materna 'Buenos Aires' in via Renato Fucini al quartiere Talenti a Roma questa mattina verso le 8 hanno occupato l'istituto, secondo quanto riferisce uno di ...

scuola/ La scelta dei figli? Genitori - dimenticate tabelle e numeri (e anche gli open day) : open day, classifiche, dati Invalsi e molto altro. Scegliere la SCUOLA per i figli è un'impresa e alla fine prevale lo status. Ma è sbagliato e cambiare si potrebbe. GIUSEPPE BERTAGNA(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Don Giussani, un metodo educativo che si incarna (ed è primo in classifica)SCUOLA/ Parità, quando i giudici battono l'ideologia