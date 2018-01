: RT @sherlock5stelle: Prodi: 'LeU non lavora per l'unità del centrosinistra'. Grasso: 'Centrosinistra diviso per volontà Renzi': Poi la prec… - serebellardinel : RT @sherlock5stelle: Prodi: 'LeU non lavora per l'unità del centrosinistra'. Grasso: 'Centrosinistra diviso per volontà Renzi': Poi la prec… - sherlock5stelle : Prodi: 'LeU non lavora per l'unità del centrosinistra'. Grasso: 'Centrosinistra diviso per volontà Renzi': Poi la p… - CretellaRoberta : Prodi: 'LeU non lavora per l'unità del centrosinistra'. Grasso: 'Centrosinistra diviso per volontà Renzi': Poi la p… - sherlock5stelle : Prodi: 'LeU non lavora per l'unità del centrosinistra'. Grasso: 'Centrosinistra diviso per volontà Renzi': Poi la p… - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: #Grasso risponde a #Prodi: "Centrosinistra diviso per volontà di Renzi" -

"E' sotto gli occhi di tutti che ilnon si potuto ricomporre per volontà di. La composizione delle liste e le otto fiducie sulle legge elettorale sono segnali inconfutabili della volontà del Pd e didi fare altro". Lo afferma il presidente del Senato e leader di. "Prodi ritiene la finta coalizione che ha messo in piedi,che lo costringerà a votare Casini a Bologna anziché Errani, ununito? Noi in quel tipo di coalizione non ci possiamo stare", aggiunge.(Di martedì 30 gennaio 2018)