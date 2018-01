Grammy Awards | la cantante Joy Villa indossa un abito antiabortista

Grammy Awards : le leggende della musica che non hanno mai vinto : È stata appena archiviata l’edizione 2018 dei Grammy Awards 2018, che ha visto trionfare Bruno Mars. Ma nel corso della storia dei Grammy, ci sono stati degli artisti da milioni di dischi venduti e che ormai sono diventate delle leggende della musica, ma che non hanno mai vinto un grammofono. Anche alcune delle star del momento, seppure plurinominate non hanno mai trionfato. Scopri di chi stiamo parlando nel video! [arc ...

Ed Sheeran è l’unico che può vincere due Grammy Awards mentre sta dormendo : Ed Sheeran ci ha ormai abituato al fatto che sì, è una superstar, ma spesso non si comporta come tale e ai red carpet prestigiosi preferisce… il letto di casa! Ai Grammy Awards 2018 il cantante ha vinto ben due premi – il Pop Solo Performance per “Shape of You” e Best Pop Vocal Album per il disco “Divide” (clicca qui per leggere l’elenco di tutti i vincitori) ma non era a New York per ritirarli e ...

Rihanna : con il fidanzato Hassan Jameel alla festa dopo i Grammy Awards 2018 : Rihanna è stata la regina dei Grammy Awards 2018: ha vinto un grammofono per la collaborazione con Kendrick Lamar, ci ha lasciato senza fiato con una perfomance che è già nella storia e… ha portato il fidanzato per la prima volta a un evento del genere! dopo la cerimonia di premiazione, RiRi ha partecipato all’after party che si teneva nel vippissimo club 1 OAK di New York e con lei c’era il milionario Hassan Jameel (ecco ...

Camila Cabello ai Grammy Awards : si è ispirata all'emoji ballerina per creare il suo look : Il bacio che ha mandato a Nick, mentre lui non la stava guardando, ha fatto innamorare tutto il mondo di lei. Grammy 2018: tutti gli abiti sul red carpet PH: getty images

Grammy Awards 2018/ I Bon Iver contro il trionfo di Bruno Mars : "Mi state prendendo per il c..." : GRAMMY AWARDS 2018: tutte le reazioni dopo il trionfo di Bruno Mars che ha vinto ben sei premi. Tra queste, troviamo i commenti critici di Justin Vernon dei Bon Iver.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:37:00 GMT)

Grammy Awards 2018/ Grandi emozioni per l'esordiente italo-canadese Alessia Cara che supera Khalid : Grammy Awards 2018, tutti i vincitori della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: trionfo per Bruno Mars che porta a casa il premio più ambito.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:53:00 GMT)

Grammy Awards : tutti contro Trump. E spunta anche Hillary : Alcuni di noi amano la musica senza la politica nel mezzo'. Haley che peraltro è diretta interessata del polverone sollevato da questo libro. Stando ai gossip riportati da Wolff, infatti, lei e il ...

Katie Holmes e Jamie Foxx - amore allo scoperto ai Grammy Awards : Un tavolo per due al Clive Davis Gala, evento mondano pre-Grammy, è quello che ha visto Katie Holmes e Jamie Foxx fare la loro prima apparizione di coppia in un’occasione pubblica di rilievo. La ex moglie di Tom Cruise e l’attore sono arrivati separati e si sono guardati bene dallo scambiarsi baci davanti ai fotografi, ma i sorrisi complici e le carezze tra di loro non lasciano ormai più alcun dubbio. Katie, per questa serata così ...

Grammy Awards 2018 : tutte le esibizioni memorabili : Anche quest’anno i Grammy Awards passeranno alla storia. via GIPHY Non solo per Blue Ivy che calma mamma Beyoncé e papà Jay-Z e per Bruno Mars che si porta a casa il maggior numero di premi, ma anche per una serie di esibizioni grandiose. via GIPHY Nel video che trovi qui di seguito abbiamo raccolto le immagini più belle dei grandi artisti che hanno affollato il palco del Madison Square Garden di New York nella notte tra domenica 28 e ...

Grammy Awards 2018 : la reazione super LOL di Cardi B dopo aver ricevuto una dedica scritta da Bono degli U2 : Ai Grammy Awards 2018 è successo davvero di tutto! via GIPHY Da Rihanna scatenata durante la performance di “Wild Thoughts”, fino a Blue Ivy che zittisce mamma Bey e papà Jay: anche quella di quest’anno è stata un’edizione memorabile. Merito anche di Cardi B che, oltre a una super esibizione con il pluripremiato Bruno Mars, ha regalato al mondo intero un episodio super LOL accaduto nel backstage dei Grammy. via ...

Bruno Mars trionfa ai Grammy Awards 2018 : tutti i vincitori : Ciò nonostante, è stata un'edizione molto politica già a partire dagli outfit della serata: gli artisti presenti hanno sfilato sul red carpet sfoggiando una rosa bianca come simbolo di solidarietà ...

Grammy Awards 2018 - la prima uscita ufficiale di Jamie Foxx e Katie Holmes - tra sorrisi e sguardi complici : Katie Holmes e Jamie Foxx hanno scelto i Grammy per il loro debutto in società. La coppia, insieme secondo i rumors dal 2013, si è mostrata per la prima volta insieme in un evento pubblico. Vestito rosso lei, smoking lui: seduti vicini al tavolo, per tutta la serata si sono scambiati sguardi e sorrisi, senza mai dare troppo nell'occhio.Le telecamere hanno spesso indugiato sulla coppia, mostrando scene di complicità. A un ...

Grammy Awards 2018/ Tutti i vincitori. Il discorso di Janelle Monae per Time's Up : Grammy Awards 2018, Tutti i vincitori della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: trionfo per Bruno Mars che porta a casa il premio più ambito.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Grammy Awards 2018 : Ed Sheeran si è fatto aiutare da uno dei suoi gatti per i ringraziamenti dei premi ricevuti : I Grammy Awards 2018 hanno premiato il meglio del meglio della musica internazionale – clicca qui per leggere l’elenco di tutti i vincitori – compreso Ed Sheeran. [arc id=”5878806a-ca04-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il cantante di “Perfect” si è aggiudicato due premi: Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album. Per i ringraziamenti per i Grammy ricevuti, Ed si è fatto aiutare da uno dei suoi dolcissimi ...