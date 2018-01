Google Foto versione 3 13 | aggiornamento dedicato alle Motion Photos

La fotocamera intelligente Google Clips è già esaurita : È successo tutto nel corso di poche ore, questo weekend: dopo mesi dall’annuncio ufficiale di ottobre Google ha deciso di mettere in vendita, senza troppo clamore, le sue mini fotocamere con intelligenza artificiale Clips; purtroppo sono bastate poche ore perché i gadget, disponibili direttamente presso il sito statunitense del produttore, finissero già temporaneamente esauriti. Proposta nel corso dell’evento di lancio di Google ...

Cercare velocemente foto in Google Foto : Il cloud è un mondo incredibile e quando si riesce a farlo interagire completamente con la nostra vita quotidiana, il tutto diventa fantastico. Una delle applicazioni che meglio utilizzano e ottimizzano il Cloud è Google Foto, applicazione di Big G che non solo permette di navigare tra le proprie Foto in locale (quindi quelle che si trovano effettivamente sullo smartphone), ma anche tra le Foto in cloud dato che, ogni utente, ha a disposizione ...

Niente più memoria piena : storage illimitato presto in regalo con Google Foto? : Quello della memoria piena è un problema ricorrente del mondo degli smartphone Android, che potrebbe trovare la giusta soluzione in una qualche funzione di storage illimitato delle foto, per esempio, sempre che la cosa non comportasse una certa spesa. Una bella novità, in questo senso, arriverà in un prossimo futuro da Google Foto, che, secondo il teardown del suo ultimo aggiornamento (strumento attraverso il quale si risale ai dettagli delle ...

Google Foto v3.12 : ecco le novità emerse dal teardown dell’apk : Google Foto si aggiorna alla versione 3.12 implementando tante novità emerse tramite il teardown dell'apk. Fra queste emerge un miglior supporto alle SD Card e un'ampiamento della diffusione dello storage illimitato in qualità originale come sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. L'articolo Google Foto v3.12: ecco le novità emerse dal teardown dell’apk è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Profili fake : con Google è possibile riconoscere le foto false Video : I social network, grazie all'ausilio della connessione ad Internet, hanno permesso, in questi anni, di fare nuove amicizie. Allo stesso tempo, però, questa facilita' di comunicazione tra le persone ha anche causato episodi negativi, tra cui casi di stalking, truffe [Video] o peggio ancora omicidi. Soprattutto per questi ultimi casi, le vittime venivano ingannate dai cosiddetti Profili fake, ovvero Profili falsi creati ad hoc che non rispecchiano ...

Dopo 3 anni - Google non ha sistemato il suo algoritmo razzista in Google Foto : Google non ha ancora trovato una soluzione per l'algoritmo di intelligenza artificiale in Google Foto, che riconosceva come gorilla gli afroamericani. L'articolo Dopo 3 anni, Google non ha sistemato il suo algoritmo razzista in Google Foto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Foto - se si cercano “gorilla” o “scimmia” nessun risultato : “Censurate perché mostravano immagini di neri” : Cerchi “gorilla” e compare un tuo scatto in compagnia di un amico. La tecnologia di riconoscimento delle immagini, che un giorno molte aziende sperano di utilizzare per i sistemi di guida autonoma o per implementare le funzionalità degli assistenti personali, al momento è ancora molto lontana dall’essere perfetta. Una falla nel sistema di Google Foto l’ha scoperta nel 2015 uno sviluppatore di software: il servizio di ...

Risolviamo i problemi di memoria per Huawei P9 Lite : cinque vantaggi con Google Foto : A quasi due anni dal suo esordio sul mercato, il problema più grande per Huawei P9 Lite è probabilmente rappresentato dalla memoria, considerando che, nonostante le numerose guide pubblicate anche all'interno delle nostre pagine, in tanti denunciano l'apparizione del messaggio con cui un'operazione non può essere portata a termine a causa di questa limitazione. Esiste dunque una strada alternativa che potrebbe venire in nostro soccorso? Dopo ...

Google Foto ci ripropone i migliori momenti dell’anno con “Smiles of 2017” : Google Foto propone una raccolta automatica di scatti, selfie e Foto del 2017 che ci ritraggono sorridenti con Smiles of 2017. L'articolo Google Foto ci ripropone i migliori momenti dell’anno con “Smiles of 2017” è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nadia Toffa - prime foto dopo il malore : come sta e la verità sul boom Google : Nadia Toffa, le prime foto pubblicate da Chi dopo il malore: come sta e la verità del boom Google Il peggio è alle spalle, il grande spavento fortunatamente è rimasto soltanto tale. Ossia uno spavento. Nadia Toffa dopo il grave malore si sta ristabilendo. Negli ultimi giorni si sono rincorse le indiscrezioni, le voci e […] L'articolo Nadia Toffa, prime foto dopo il malore: come sta e la verità sul boom Google proviene da Gossip e Tv.

La fotocamera di OnePlus 5T sfida quella del Google Pixel 2 dopo l’ultimo aggiornamento : OnePlus ha da poco aggiornato la fotocamera del 5T, dopo i miglioramenti un utente ha realizzato un confronto con Pixel 2 L'articolo La fotocamera di OnePlus 5T sfida quella del Google Pixel 2 dopo l’ultimo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Digitalizzare vecchie foto tramite app è sempre più smart - con Google FotoScan 1.5 : Al vecchio, caro, scanner recentemente si è aggiunta un'app di Google che sfrutta la fotocamera dello smartphone per Digitalizzare gli scatti L'articolo Digitalizzare vecchie foto tramite app è sempre più smart, con Google fotoScan 1.5 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google ci vuole creativi e lancia tre nuove app fotografiche : Google e il suo gruppo di ricerca sperimentale lancia oggi tre nuove app per Android e iOS dedicate al mondo fotografico: Storyboard, Selfissimo! e Scrubbies. L'articolo Google ci vuole creativi e lancia tre nuove app fotografiche è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.