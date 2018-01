Gli Smartwatch Samsung sono i più amati dagli italiani; segue Apple

Nuove colorazioni per Sofie e Grayson - Gli Smartwatch di Michael Kors : Michael Kors, uno dei tanti brand che fanno capo alla texana Fossil, ha presentato Nuove varianti di colore per due smartwatch presentati recentemente, vale a dire Michael Kors Grayson e Michael Kors Sofie. Sono state inoltre aggiunte due Nuove funzioni software per il collegamento ai social e per gestire i propri impegni personali. L'articolo Nuove colorazioni per Sofie e Grayson, gli smartwatch di Michael Kors è stato pubblicato per la prima ...

Da TomTop è di scena il festival deGli Smartwatch - con offerte davvero interessanti : TomTop, il noto store online cinese, presenta una serie di promozioni su smartwatch e sportwatch per tutte le tasche, dall'ottimo Garmin Fenix 3 all'economico clone di Apple Watch, disponibile a meno di 10 euro. E se volete uno smartphone c on batteria infinita ce n'è anche per voi con il nuovo Ulefone Power 3. L'articolo Da TomTop è di scena il festival degli smartwatch, con offerte davvero interessanti è stato pubblicato per la prima volta su ...

MiGlior smartwatch con e senza Android Wear | Gennaio 2018 : Ecco la nostra selezione dei Miglior smartwatch aggiornata a Gennaio 2018. Gli smartwatch sono degli accessori che hanno conosciuto fortune alterne sul mercato. […] L'articolo Miglior smartwatch con e senza Android Wear | Gennaio 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Al Ces Team 8 - lo smartwatch che invoGlia i bambini a fare sport : ... da quando si impara a leggere a quando si possiede il primo smartphone, così l'orologio diventa il primo contatto con il mondo dei dispositivi digitali".Gli orologi sono collegati ad una ...

È già un buon 2018 grazie aGli sconti di Gearbest su smartphone - smartwatch e accessori : Gearbest apre il 2018 all'insegna degli sconti e delle offerte speciali, con promozioni che riguardano smartphone, smartwatch e tantissimi accessori. L'articolo È già un buon 2018 grazie agli sconti di Gearbest su smartphone, smartwatch e accessori è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

MiGlior smartwatch con e senza Android Wear | Dicembre 2017 : Ecco la nostra selezione dei Miglior smartwatch aggiornata a Dicembre 2017. Gli smartwatch sono degli accessori che hanno conosciuto fortune alterne sul mercato. […] L'articolo Miglior smartwatch con e senza Android Wear | Dicembre 2017 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

I miGliori smartwatch : qual è più adatto al vostro polso? : ... Huawei Watch 2: il migliore Android Wear Huawei Watch 2 non è sicuramente lo smartwatch esteticamente più attraente sul mercato ma in un mondo come quello dei wearable Android che sta lentamente e ...

Ecco la lista deGli Smartwatch Android Wear che saranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo : Scopriamo la lista dei dispositivi Android Wear che riceveranno l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e quelli che sono ancora in dubbio L'articolo Ecco la lista degli smartwatch Android Wear che saranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

IDC : Gli Smartwatch stanno rubando market share ai dispositivi indossabili : Secondo il nuovo report di IDC, vi è una tendenza generale dei consumatori a passare da dispositivi meno sofisticati a quelli più intelligenti L'articolo IDC: gli smartwatch stanno rubando market share ai dispositivi indossabili è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung lancia Gli Smartwatch Gear Sport e il fitness tracker Gear Fit2 : Gear Sport - un vero e proprio smartwatch per un allenamento con stile Per gli amanti dello stile esiste Gear Sport - nelle versioni nera o blu con uno schermo da 1,2 pollici con cassa in acciaio ...

La Germania bandisce Gli Smartwatch per bimbi : "Sono pericolosi" : La Germania ha vietato gli smartwatch, gli orologi intelligenti, per bambini e ha consigliato ai genitori di distruggerli. La severa decisione arriva dall'agenzia federale per le reti, che da Bonn ...

La Germania vieta Gli Smartwatch per i bambini e chiede ai genitori di distruggerli : In Germania non amano le mezze misure. Vista la diffusione degli smartwatch tra i più piccoli, la Bundesnetzagentur (l’agenzia delle telecomunicazioni tedesca) ha lanciato l’allarme chiedendo ai genitori di distruggere i devices dei propri figli e, alle scuole, di vigilare e individuare eventuali possessori. Ciò che viene preso di mira dall’agenzia è la capacità di registrazione silenziosa degli smartwatch, che quindi ...