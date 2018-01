Gli italiani e le password | ne usiamo in media 11 a testa

Il report di SIM e Italia Startup che racconta il mondo deGli incubatori italiani - : incubatori e acceleratori Italiani: quanti sono e quale ruolo ricoprono nello sviluppo dell'economia innovativa? A dare una risposta a queste domande è oggi un report, presentato presso Impact Hub Milano e sviluppato dal team di ricerca Social Innovation Monitor , SIM, del Politecnico di ...

Dating - cosa cercano Gli italiani online? : italiani, NEOFITI DEL Dating ONLINE Anche se è cosa certa che il mondo del Dating sia cambiato, solo il 24% degli italiani dichiara di utilizzare attivamente un sito o una app per incontri online. E ...

Lista "Fasci italiani" nel Mantovano - il Tar annulla l'elezione della consiGliera : 'Richiamo vietato da Costituzione' : A giugno la Lista "Fasci italiani del lavoro" aveva eletto una consigliera a Sermide e felonica. Accolto il ricorso di M5S: "La Lista si ispira esplicitamente a...

Smartwatch e smartband tra i must deGli italiani : ecco le marche e i migliori prezzi : · Se l'interesse è legato al mondo delle smartband, invece, si potrà godere di un risparmio significativo in minor tempo: il 5% dopo circa un mese e mezzo dal lancio diuno specifico prodotto. ...

Gli Smartwatch Samsung sono i più amati daGli italiani; segue Apple : Un’analisi di mercato condotta da Idealo.it ci rivela interessanti dati riguardanti l’interesse degli italiani verso gli Smartwatch e samrtband. Il mercato dell’informatica è in costante crescita. Man mano che il tempo passa, tutti i dispositivi “analogici” che abbiamo avuto modo di possedere ed utilizzare nella nostra vita si stanno informatizzando, partendo dagli altoparlanti fino ad arrivare persino alle caldaie. ...

Ambiente - Eurispes : il 77 - 5% deGli italiani teme i cambiamenti climatici : Quasi otto italiani su dieci (77,5%) temono i cambiamenti climatici: lo ha rilevato il Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes, incentrato sulla sensibilità ambientale. Negli ultimi dieci anni, tra il 2008 e il 2018, i timori derivanti dalle notizie sui cambiamenti climatici, pur restando largamente condivisi, sono complessivamente diminuiti: dall’81,5% del 2008 al 77,5% del 2018 di chi si sente ‘molto’ e ...

Gli italiani e le password - ne usiamo in media 11 a testa : Sicurezza su praticità. Bello loggarsi rapidamente per accedere a dispositivi e app però con i dati non si scherza. Lo studio diffuso da Ibm Security fornisce questa prima sentenza: quando accedono a questi dispositivi o servizi le persone privilegiano la sicurezza rispetto alla praticità. Specialmente se riguardano il fintech. Emergono inoltre marcate differenze generazionali: i giovani dimostrano meno attenzione alla gestione delle password ...

Tecnologia : Gli italiani rimpiazzano le password con impronte e volto : Secondo una ricerca condotta da IBM Security su un campione di 4 mila persone con più di 18 anni in Europa, Usa e Asia, gli italiani sono i più propensi in Europa a rimpiazzare le password tradizionali con le nuove tecnologie di autenticazione biometrica e impronte digitali (utilizzando il proprio volto o la voce per accedere a dispositivi e servizi online). Gli italiani, tra gli europei, sono risultati coloro che si sentono più a proprio agio ...

Gli italiani? Fra quelli che lavorano meno in Europa : Gli italiani, rispetto agli altri europei, lavorano – in totale – meno ore. Secondo i dati di Eurostat, un lavoratore dipendente a tempo pieno totalizza 38,8 ore alla settimana, un’ora e mezza in meno rispetto alla media europea. meno ancora i danesi, con 37,8 ore. Fra quelli che lavorano di più, invece, ci sono gli inglesi, con 42,3 ore alla settimana. Se la media italiana è così bassa, però, è perché l’orario di lavoro del pubblico impiego, ...

Nelle file di "Forza Nuova. Italia AGli Italiani" candidata Irma Trombetta : Nella mattina di domenica 28 gennaio , "Forza Nuova " Italia Agli Italiani" è stata la prima realtà politica a presentare le liste presso il Tribunale di Perugia. Mentre l'ufficializzazione delle sue candidature, da parte delle autorità competenti, è arrivata nella giornata di lunedì 29 gennaio . Di ...

Hockey su pista - i miGliori italiani della 18^ giornata di Serie A1 : De Oro bomber implacabile - Banini tuttofare del Follonica : Il Forte dei Marmi continua a volare sulla scia delle goleade del suo bomber oriundo, ma sono tanti i talenti azzurri che si sono messi in mostra in occasione della 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Anche il Follonica e il Breganze si appoggiano sulle giocate dei loro fuoriclasse italiani per dare impulso all’ascesa nei piani alti della classifica, mentre il Monza fa capolino in zona playoff grazie alla ...

Boldrini : Salvini pensi aGli italiani - lui : metterò dazi come Trump Video : Si sfoga contro Matteo Salvini [Video] la presidentessa della camera Laura #Boldrini. Dopo il suo fantoccio bruciato da alcuni esponenti della Lega, la militante di Liberi e Uguali alza le barricate contro lo stesso #Salvini. Dal canto suo, il leader del carroccio è ampiamente impegnato nella campagna elettorale, e promette dazi in stile Trump. pensi agli italiani Il sunto del pensiero della terza carica dello stato, riguarda uno degli argomenti ...

Figc - Gravina : 'Chiedo scusa aGli italiani. È la sconfitta di una classe dirigente' : 'Chiedo scusa a tutti coloro che oggi erano qui presenti e a tutti gli italiani. Non stiamo a parlare di proposte di accordo, che definisco volgare. Non potevo accettare la presidenza, a dispetto di ...

Olimpiadi invernali 2018 - Gli italiani in gara. Tutti i convocati : Ecco gli iscritti della Federazione Italiana Sport invernali , FISI, . BIATHLON , 10, +1 riserva in Italia Uomini , 5, : Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik ...