Glee | morto Mark Salling | era in attesa della condanna per pedopornografia

Trovato morto Mark Salling - star di Glee : 22.10 Mark Salling, ex star di Glee, è stato Trovato senza vita vicino alla sua abitazione a Sunland, a Los Angeles. L'attore, 35 anni, si sarebbe suicidato. Dopo la scoperta nel suo pc di 50mila foto di minorenni, Salling si era dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico ed era in attesa della sentenza, tra i 4 e i 7 anni di prigione con le attenuanti previste dal patteggiamento. Nella serie tv interpretava Noah Puckerman. ...

Mark Salling morto - l’attore star della serie tv “Glee” si impiccato. Aveva 35 anni : Mark Salling, noto per aver interpretato Noah Puckerman nella popolare serie tv Glee, si è suicidato a Los Angeles, nella sua casa nel quartiere di Sunland dove viveva. Secondo quanto emerge, l’attore 35enne si è impiccato. Nel dicembre scorso si era dichiarato colpevole nel processo a suo carico per possesso di immagini pedopornografiche, ammettendo di essere in possesso di oltre 50mila immagini di minorenni. La sentenza era attesa per i ...

Trovato morto l'ex star di Glee Mark Salling : il corpo rinvenuto senza vita nella casa di Los Angeles : Mark Salling, ex star di Glee, serie in cui vestiva i panni di Noah Puckerman, è stato Trovato morto nel Los Angeles River, vicino alla sua abitazione a Sunland. Aveva 35 anni. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di suicidio. Dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico, Salling era in attesa della sentenza, che sarebbe stata tra i 4 e i 7 anni di prigione. Una maledizione quella di ...