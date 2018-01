Giulia De Lellis lancia la sua collezione per Bikini Lovers con una gaffe

BIKINI LOVERS/ Foto - Giulia De Lellis lancia la nuova collezione : problemi al sito - troppi accessi! : BIKINI LOVERS, linea di beachwear giovane per chi ama distinguersi. Tra le ultime collezioni arriva quella di Giulia De Lellis, già a ruba sul sito!(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:50:00 GMT)

Bikini Lovers/ Giulia De Lellis lancia la nuova collezione : grande successo per il brand di costumi : Bikini Lovers, linea di beachwear giovane per chi ama distinguersi. Tra le ultime collezioni arriva quella di Giulia De Lellis, già a ruba sul sito!(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:21:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante lasciano l’Italia : il nuovo progetto : Andrea Damante vola via con Giulia De Lellis: ecco i motivi del viaggio Andrea Damante e Giulia De Lellis sono inarrestabili. In quasi due anni di fidanzamento hanno già viaggiato in molte città del mondo, condividendo qualsiasi esperienza lavorativa e occasione di vita. I due ragazzi, che si sono conosciuti a Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi, da quando si sono fidanzati, hanno lavorato in continuazione. Lui come ...

Giulia De Lellis protagonista di un film? L’indizio di Damante : Andrea Damante: Giulia De Lellis nuova stella del cinema? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più amate del piccolo schermo. Per questo motivo, come è facilmente deducibile, sono tra i personaggi più seguiti sui social. Ogni loro post non passa di certo inosservato, come l’ultimo contenuto postato dal tronista scoperto da Maria De Filippi. Di cosa stiamo parlando? Il bel dj veronese, sempre in compagnia della sua ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Sonia Lorenzini : il rapporto con Giulia De Lellis e Martina (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Nicolò Fabbri torna a parlare di Sabrina Ghio e svela: "Dopo il programma mi ha chiamato.. " e su Camilla Mangiapelo...(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Sonia presto attrice : il segreto su Giulia De Lellis : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini si svela: il corso di recitazione e l’amicizia con Giulia e Martina Sonia Lorenzini di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista per Coming Soon. L’ex tronista ha ormai concluso la sua relazione con Emanuele Mauti. Il periodo che sta vivendo ora è bellissimo, ha ammesso lei stessa. Si tratta per […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia presto attrice: il segreto su Giulia De Lellis proviene da ...

Belen Rodriguez/ Giulia De Lellis e Andrea Damante sotto la sua ala : tutti insieme "contro" Barbara D'Urso? : Belen Rodriguez prende sotto la sua ala Giulia De Lellis e Andrea Damante sotto la sua ala: tutti insieme "contro" Barbara D'Urso? Ecco gli ultimi gossip sulla neo amicizia(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Giulia De Lellis continua il lavoro da stilista : nuova linea con Bikini Lovers : Giulia De Lellis di Uomini e Donne crea una linea di costumi per Bikini Lovers Abbiamo conosciuto Giulia De Lellis nello studio di Uomini e Donne in quanto corteggiatrice dell’ex tronista Andrea Damante. La romana si è fatta subito notare per la sua schiettezza e ha conquistato Andrea, uscendo mano nella mano dal programma. La […] L'articolo Giulia De Lellis continua il lavoro da stilista: nuova linea con Bikini Lovers proviene da ...

Giulia De Lellis a cena con Belen : la Rodriguez felice per questo incontro : La cena di Giulia De Lellis con Belen: c’erano anche Cecilia e Ignazio, Andrea Iannone, Jeremias Rodriguez e Andrea Damante Giulia De Lellis e Belen Rodriguez si sono finalmente incontrate! Dopo i complimenti reciproci al Grande Fratello Vip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la showgirl argentina si sono conosciute durante una cena a […] L'articolo Giulia De Lellis a cena con Belen: la Rodriguez felice per questo ...

Francesco Monte / L'ex tronista come Giulia De Lellis : i pronostici parlano chiaro! (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte è finito nuovamente al centro del gossip a causa del presunto flirt con Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Ecco tutte le news (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:40:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Manuel Vallicella apre il suo negozio : c’è anche Giulia De Lellis : Uomini e Donne oggi: Manuel Vallicella inaugura il suo negozio di tatuaggi, il messaggio di Giulia De Lellis Grande traguardo, dopo Uomini e Donne, per Manuel Vallicella che ha aperto il suo negozio di tatuaggi e piercing. Sappiamo bene che questo settore rappresenta per lui una delle sue passioni. Impossibile non notarlo, visto i molteplici tatuaggi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Manuel Vallicella apre il suo negozio: c’è anche ...

Giulia De Lellis ore di panico per colpa dei social : Giulia De Lellis ha raccontato di aver vissuto veri e propri momenti di panico durante il giorno del suo 22esimo compleanno. Ecco cosa è successo sui social il 15 gennaio. La De Lellis ha spiegato in un video pubblicato tra le storie di “Instagram” di aver rischiato che le venisse hackerato il suo profilo con oltre 2 milioni di follower. L’ex gieffina si trovava in Marocco, a Marrakech, con il fidanzato Andrea Damante per festeggiare il ...

Giulia De Lellis - ore di panico per colpa dei social : cosa è successo durante il compleanno? : Giulia De Lellis ha raccontato di aver vissuto veri e propri momenti di panico durante il giorno del suo 22esimo compleanno . Ecco cosa è successo sui social il 15 gennaio all'ex corteggiatrice di ...

Giulia De Lellis - Beatrice e Ludovica Valli : tutte pazze per i Mou : Che scarpe indossano Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Ludovica Valli nei mesi invernali Cosa hanno in comune Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Ludovica Valli? La partecipazione a Uomini e Donne… e la passione per i Mou! tutte e tre infatti non riescono proprio a fare a meno di queste calde calzature nei mesi […] L'articolo Giulia De Lellis, Beatrice e Ludovica Valli: tutte pazze per i Mou proviene da Gossip e Tv.